Ford, arriva la versione Active anche su Tourneo Custom

Le novità della gamma dei veicoli commerciali riguarda anche il Tourneo Custom che arriva in versione Active, pensata per i clienti privati e business più avventurosi. Questa versione, in vendita a partire da 39.800 euro (Iva Esclusa), declina lo stile di ispirazione suv del Tourneo Custom attraverso interni distintivi e il differenziale a slittamento limitato, capace di garantire la massimo aderenza anche sulle superfici scivolose e irregolari.



Declinata anche sul Transit Connect e sul Tourneo Connect, la versione Active si distingue per un look deciso e dinamico ed un'altezza da terra aumentata, caratteristica altamente richiesta dai clienti le cui attività commerciali richiedono capacità off-road.



Offrendo maggiore spazio e capacità di carico, per rispondere alle esigenze di chi è alla ricerca di uno stile più avventuroso, il Tourneo Custom Active monta - tra le altre cose - i cerchi in lega da 17'', una griglia frontale in stile Active, un rivestimento aggiuntivo laterale sui passaruota, sul paraurti posteriore e sulle calotte degli specchietti retrovisori. La versione Active sfoggia anche un badge dedicato sulle fiancate e sui portelloni posteriori e barre al tetto. Opzionalmente è disponibile il differenziale a slittamento limitato in abbinamento al cambio manuale, per gli utenti che devono affrontare una guida più impegnativa. L'interno può essere configurato in maniera flessibile a seconda delle esigenze dei clienti: i sedili possono essere spostati per garantire più spazio all'interno o per i bagagli, aumentato ulteriormente nella variante a passo lungo. Inoltre, le sei sedute individuali possono essere ripiegate in diverse configurazioni creando diverse disposizioni a seconda delle esigenze. I ganci delle sedute, invece, possono essere utilizzati per montare i portabici. Il Tourneo Custom Active è disponibile con potenze da 130, 170 e 185 cv, sia con trasmissione manuale che automatica con la possibilità di scegliere anche la versione elettrificata.