Citroen sbarca in India con C5 Aircross e inedito suv eCC21

Si delinea la strategia del Gruppo Psa per l'India non solo attraverso l'importazione di modelli Citroen esistenti, come il suv C5 Aircross che sarà lanciato entro il prossimo anno, ma anche con una famiglia di vetture progettate e prodotte in loco per meglio soddisfare le esigenze di un mercato che resta, in ogni caso, uno dei più promettenti per gli anni a venire. Questi modelli, in configurazione suv e berlina, saranno realizzati su una piattaforma denominata C-Cube e fabbricati nello stabilimento di Thiruvallur nel Tamil Nadu che Psa ha acquistato dalla Hindustan Motors del Gruppo CK Birla. La prima Citroen 'made in India' è programmata con il nome in codice eCC21 ed è un suv 100% elettrico che dovrebbe essere lanciato nel 2022, quasi contemporaneamente al lancio locale di un analogo modello elettrico di Hyundai. Il piccolo suv Citroen eCC21 si dovrà confrontare nel mercato interno con modelli elettrici che sono già in vendita o che stanno per arrivare nelle concessionarie, come il Mahindra E-KUV-100, il Tata HBX e soprattutto il Renault Kwid EV. Anche il brand leader di mercato Maruti Suzuki ha in programma una viariante elettrica della WagonR, sviluppata con la collaborazione del partner Toyota che, a sua volta, potrebbe proporre un modello 'derivato' e costruito sulla stessa base. Ma il mercato interno, nonostante l'adozione di norme più stringenti sulle emissioni, continua a privilegiare modelli a benzina, gasolio e gas. Non sorprende dunque che il secondo debutto programmato per la gamma C-Cube riguarderà una variante 'termica' del suv CC21, dotata di motore benzina 1.2 Puretech che potrà funzionare con una miscela benzina-bioetanolo con proporzione per l'E85 tra il 27 e il 100%. Nel 2022 Citroen aggiungerà al piccolo suv anche un secondo modello compatto, conosciuto con il nome in codice CC24, che si confronterà commercialmente con la Maruti Suzuki Vitara Brezza e la Hyundai Venue. Infine, quarta variante della famiglia C-Cube una berlina tre volumi - tipologia molto amata dagli indiani - basata sulla stessa meccanica del CC24.