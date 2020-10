Aznom Palladium, hyper-limousine ispirata ai 'classici'

Procede l'allestimento del primo esemplare della Aznom Palladium che verrà presentata ufficialmente nei prossimi giorni. L'auto, che sarà anche tra le attrazioni del Milano-Monza Open Air Motor Show, è la prima 'hyper-limousine' prodotta dalla casa monzese Aznom e che da pochi giorni ha terminato una seconda tornata di collaudi nel Nord Italia, per passare alla fase di rifinitura degli interni.



Proprio l'abitacolo è un punto sul quale l'azienda monzese ha puntato la propria attenzione. Curati nei minimi particolari, i dettagli riguardano, tra le altre cose, l'area posteriore che è molto ampia ed è equipaggiata con una confrotevole poltrona reclinabile, con vani refrigerati e con cassetti a scomparsa.



Tra design ricercato e materiali utilizzati di grande di pregio, Il tutto è poi trattato e assemblato con cura sartoriale. Ogni scelta su dettagli e materiali sarà condivisa con i clienti attraverso innumerevoli combinazioni, utilizzando i migliori fornitori italiani e le migliori maestranze in termini di personalizzazione. Nelle anticipazioni della casa produttrice, Palladium, che verrà prodotta in piccola serie, è presentata come un concentrato di lusso ma anche potente, robusta quanto una vera 4x4 off road. Il nome della vettura, chiaro il riferimento all'architetto Andrea Palladio (famoso per ispirare le sue realizzazioni ai classici greci e romani) indica un'estetica imponente (quasi due metri di altezza per sei metri di lunghezza) e classicheggiante, che si deve al designer torinese Alessandro Camorali e al suo Camal Studio. La presentazione ufficiale di Aznom Palladium è prevista per nell'ambito di Milano Monza Open Air Motor Show.