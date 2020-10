Peugeot, arriva 508 con motore benzina PureTech 130

Dopo l'arrivo della motorizzazione plug-in hybrid ad inizio anno, la gamma di Peugeot 508 si allarga con la motorizzazione benzina turbo PureTech 130, vincitrice per quattro anni di seguito del premio Engine of The Year. Questo motore viene reso disponibile sia con carrozzeria fastback che SW ed è abbinata di serie al cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti. Omologato Euro 6D, garantisce equilibrio tra prestazioni e consumi: nonostante la cilindrata contenuta in 1,2 litri, eroga 96 kW (131 CV) e 230 Nm di coppia massima a 1750 giri/min., valore molto vicino alla sorella più potente da PureTech 180 (250 Nm). Ordinabile a partire da 32.500 euro, è disponibile con quattro allestimenti: Active, Business, Allure e GT Line. La versione SW costa 1.000 euro in più. La nuova motorizzazione PureTech 130 affianca le altre motorizzazioni benzina PureTech da 180 e 225 CV, le diesel BlueHDi 130, 160 e 180 e la versione plug-in Hybrid da 225 CV che percorre oltre 50 km in modalità 100% elettrica.