GMC Hummer EV, lancio fissato per il prossimo 20 ottobre

Dopo tanti teaser, annunci e ripensamenti, General Motors sembra aver finalmente preso una decisione sull'evento di presentazione e di avvio delle prenotazioni per il primo super-truck elettrico del Gruppo, l'Hummer EV. I riflettori 'virtuali' di accenderanno alle 8 pm ET del 20 ottobre (le 2 del mattino del giorno successivo in Italia) su questo modello inedito, che riporta sul mercato attraverso la divisione GMC un brand che era diventato celebre con il mezzo militare H1, noto anche come Humvee, utilizzato ampiamente dall'esercito Usa in vari scenari internazionali dl 1985 in poi.



L'annuncio arriva con una immagine simulata, che chiarisce comunque come il nuovo Hummer EV sarà caratterizzato da una architettura da pick-up con doppia cabina e piccolo cassone posteriore, ma la gamma sarà composta - secondo fonti di stampa Usa - anche da altre varanti di carrozzeria per competere direttamente con i rivali (per il momento solo termici e ibridi) Ford Bronco e Jeep Wrangler/Gladiator. Definito commercialmente SUT, cioè sport utility truck, l'Hummer EV dovrebbe essere messo in produzione il prossimo anno per avviare le prime consegne alla fine del 2021 come Model Year 2022, ad un prezzo indicativo che dovrebbe partire da 70mila dollari. GM non ha anticipato i contenuti tecnici di questo modello che in ambito 'elettrico' competerà con i pick-up EV di marchi come Rivian, Bollinger e Tesla, se non il fatto che la potenza disponibile sarà di circa 1.000 Cv così da permettere di scattare da 0 a 100 in soli 3,0 secondi.