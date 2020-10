Ford Transit e Transit Custom: ora anche in versione Trail

Un mezzo versatile, funzionale che fa della capacità di carico e della sua robustezza leggendaria i suoi punti di forza, senza rinunciare ad un design ancora più distintivo e riconoscibile. Ford amplia la gamma del best seller Transit con una versione Trail, disponibile anche su Transit Custom. Le nuove versioni sono state progettate per adattarsi agli ambienti di lavoro più ostili, grazie agli aggiornamenti su trazione e a un nuovo differenziale meccanico a slittamento limitato (mLSD), introdotti a bordo di Transit e Transit Custom a trazione anteriore e all'Intelligent all Wheel Drive. In vendita a partire da 32.750 euro (Iva Esclusa) per la versione Transit Custom furgone doppia cabina passo lungo (che diventano 34.250 euro per la versione kombi passo corto 9 posti), le due nuove versione di Transit sono già ordinabili. Esteticamente Transit e Transit Custom Trail si distinguono per un rivestimento in colore nero che avvolge il paraurti e i pannelli laterali inferiori, anteriori e posteriori. Il badge Ford, nella griglia nera opaca, si ispira al Ranger Raptor, in abbinamento agli esclusivi cerchi in lega da 16'' e ai loghi Trail sulle porte anteriori.

La disponibilità di più trasmissioni offre sempre la massima aderenza anche nelle condizioni più difficili: i modelli a trazione anteriore sono dotati di serie del mLSD, mentre il Transit Trail è disponibile con l'Intelligent All Wheel Drive garantendo una guida sicura anche sui terreni impervi. Sviluppata in collaborazione con gli specialisti di Quaife, il differenziale a slittamento limitato trasferisce automaticamente la coppia del motore in condizioni di scarsa aderenza alla ruota con la massima trazione, consentendo al Transit Trail e Custom Trail di affrontare anche strade non asfaltate o i sentieri di ghiaia. Anche il sistema di controllo elettronico della stabilità del veicolo à stato ricalibrato per armonizzarsi con il differenziale. Oltre a migliorare le prestazioni dei modelli Transit a trazione anteriore, le dimensioni compatte e il design leggero del differenziale a slittamento limitato ne mantengono il carico utile e le dimensioni inalterate, senza alcun sacrificio in termini di spazio. L'Intelligent AL Wheel Drive si integra con la tecnologia di controllo elettronico della stabilità e migliora la configurazione della trazione inviando fino al 50% della coppia del motore all'assale anteriore, in base all'aderenza disponibile in risposta al cambiamento delle superfici stradali e degli input da parte del conducente. Il sistema AWD è completamente controllato elettronicamente: oltre alla ripartizione della coppia tra l'assale anteriore e posteriore il Transit Trail può anche polarizzare la coppia su un asse per mantenere l'aderenza se rileva che una ruota stia slittando più dell'altra. Inoltre è possibile selezionare diverse modalità di guida: slippery e mud/rut, progettate per migliorare le prestazioni e la sicurezza del conducente in una varietà di scenari di guida e facilmente selezionabili utilizzando il controller dei Drive Mode sul cruscotto.

Tra i dettagli esclusivi di questa versione, i sedili in pelle, il climatizzatore, il parabrezza riscaldato e gli specchietti retrovisori esterni ripiegatili e l'illuminazione automatica di serie. Transit Custom Trail è disponibile fino ad una massa complessiva da 3.000 kg a 3.400 kg, inclusi van, doppia cabina e kombi, a passo corto o lungo. Transit Trail offre diversi modelli di carrozzeria e passo nella categoria da 3.500 kg: van, van a doppia cabina, kombi, chassis a cabina singola e a cabina doppia. Tutti i modelli Transit Trail e Transit Custom Trail sono alimentati dal motore diesel 2.0 EcoBlue con potenze da 130, 170 e 185 cv. I modelli Tansit Custom Trail offrono i vantaggi dei propulsori elettrificati con il propulsore 2.0 EcoBlue Hybrid disponibile nelle potenze 130, 170 e 185 cv. La tecnologia mild hybrid recupera l'energia durante la decelerazione, la immagazzina in un pacco batteria da 48 volt e la riutilizza per aumentare l'efficienza nell'utilizzo del carburante.