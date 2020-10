Peugeot, nuovo stile e contenuti per 3008 e 5008

Novità in casa Peugeot, dove si rinnovano nella forma e nella sostanza i SUV 3008 e 5008. La Casa del Leone ha infatti aggiornando i due modelli, che arriveranno nei concessionari italiani all'inizio del prossimo anno, con un restyling che ha interessato sia l'estetica che i contenuti tecnologici di entrambe le vetture.



Sul fronte esterno, le modifiche non hanno stravolto lo stile dei due SUV di successo della gamma del costruttore francese. In particolare, il primo intervento che salta all'occhio per la 3008 è quello relativo alla griglia anteriore, così come i proiettori rivisti e dotati di tecnologia LED, oltre alll'adozione di prese d'aria più accattivanti. Novità anche all'interno dell'abitacolo dei due SUV dove gli interventi hanno riguardato la tecnologia e l'ormai noto i-Cockpit del marchio, con il nuovo display da 10 pollici (opzionale). Per le versioni ibride della 3008 sono previste anche nuove modalità di guida, ovvero 100% Elettrica, Ibrida, Sport e 4WD, che vanno ad aggiungersi ai settaggi Normal, Eco e Sport disponibili del sistema Drive Mode. Un salto in avanti è anche quello fatto sul fronte dell'assistenza alla guid, con gli ADAS aggiornati per offrire un livello di guida semi-autonoma più avanzato con Lane Position Assist, Cruise control adattivo e Night Vision. La Peugeot 3008 può contare su due differenti versioni ibride plug-in come la Hybrid 225 e-EAT8 e la Hybrid4 300 e-EAT8, rispettivamente da 225 e 300 CV, in grado di viaggiare anche a zero emissioni per una tratta di 55 km, con una carica di energia. Le altre motorizzazioni due SUV francesi sono quelle che fanno riferimento ai propulsori benzina PureTech e diesel BlueHDi, ottimizzati per offrire maggiore efficienza e rispondere all'omologazione anti inquinamento Euro 6. Le nuove Peugeot 3008 e 5008 possono essere già ordinate sul mercato italiano, mentre le prime consegne partiranno all'inizio del prossimo anno. I prezzi di listino partono da 29 mila euro per la 3008 e da 31.750 euro per la più grande 5008.