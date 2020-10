Opel, nel 2021 arriva nuovo Crossland con frontale Vizor

Arriverà nelle concessionarie agli inizi del 2021 e a breve Opel provvederà ad aprire gli ordini.



Stiamo parlando di nuovo Crossland, il suv compatto all'esterno ma spazioso e versatile all'interno. Su Crossland approda per la prima volta il nuovo volto del marchio, presentato solo poche settimane fa da nuovo Opel Mokka. Come per Mokka, nuovo Opel Crossland rinuncia all'appendice finale X. Oltre al design, Opel ha ulteriormente sviluppato il telaio di Crossland, lo sterzo e ha aggiunto l'allestimento sportivo GS Line e il controllo adattivo di trazione IntelliGrip. Integrando organicamente la calandra e i fari, l'Opel Vizor di nuovo Opel Crossland si estende in un'unica infilata nella parte frontale del veicolo.



Il Vizor estende visivamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il leggendario fulmine, emblema del marchio, domina con orgoglio al centro. L'Opel Vizor diventerà un elemento caratteristico di tutti i modelli Opel nel corso degli anni con l'idea di raggruppare ulteriormente le migliori tecnologie. Sul posteriore, i nuovi fari oscurati migliorano il design Opel a forma di ala e la nuova superficie del portellone nero lucido (disponibile in combinazione con il tetto nero) rende il nuovo Opel Crossland più ampio e resistente. Nuove sono anche le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori (verniciato in argento nell'allestimento Ultimate), fendinebbia anteriori a Led (con decorazioni cromate su Ultimate ed Elegance), una modanatura cromata della portiera per l'allestimento Ultimate, oltre a eleganti cerchi in lega leggera da 16 e 17 pollici. I primi sono disponibili in argento, nero lucido bi-colore o nero lucido, mentre i secondi sono disponibili in nero lucido bi-colore o nero lucido. Gli appassionati di look sportivi avranno pane per i loro denti con Opel Crossland GS Line. Questo nuovo allestimento, che include cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, tetto nero, firma di luce rossa dell'apertura diurna, sedili ergonomici certificati AGR(Aktion Gesunder Rücken e.V.) per conducente e passeggero anteriore, fari posteriori a Led e barre al tetto distinguono veramente il suv compatto dalla concorrenza. Il bagagliaio spazia da 410 ad un massimo di 1.255 litri. Gli acquirenti di nuovo Opel Crossland possono aggiungere ulteriore sicurezza alla dinamica di guida con IntelliGrip (disponibile da inizio 2021).



Questo sistema adattivo di controllo della trazione consente una trazione ottimale e stabilità su tutti i tipi di superficie. Per quanto riguarda le motorizzazioni è possibile scegliere una efficiente gamma motori benzina e diesel con cilindrate da 1.2 e 1.5. Sia i motori benzina da 61 kW (83 cv) a 96 kW (130 cv) e motori diesel da 81 kW (110 cv) e 88 kW (120 cv) ora rispettano il rigoroso standard di emissioni Euro 6d.In campo tecnologico, in pieno stile Opel, nuovo Crossland non rinuncia ai fari adattivi full Led e ad una serie di dispositivi di assistenza alla guida (head up display, lane departuring warning, rilevatore stanchezza, allerta angolo cieco, retrocamera panoramica, cruise control e automatic park assist per citarne alcuni).