Citroën, rivive il 'mito' del furgone Type HG

Carrosserie Caselani ha svelato il suo nuovo progetto, il Type HG, realizzato su base Citroën SpaceTourer o su base Citroën Jumpy, per rispondere alle esigenze di una clientela che cerca veicoli personalizzati e curati fino all'ultimo dettaglio.Il nuovo Type HG nasce dopo il successo del progetto realizzato nel 2017 su base Type H, uno dei veicoli più emblematici della storia di Citroën, prodotto dal 1947 al 1981. Un modello dalla grande personalità, molto popolare ancora oggi, frequente protagonista nelle manifestazioni di Street Food. Pochi sanno dell'esistenza di un veicolo di taglia più piccola, il Tipo G, il cui progetto iniziò nel 1948, quando Citroën decise di studiare un modello più compatto e più economico, capace di trasportare 500 kg di merci.



Il progetto non si trasformò mai in un prodotto di serie ma rimase a livello di prototipo, e fu sostituito dalla versione Fourgonette della 2CV. Nel 2017, dall'idea di Fabrizio Caselani in collaborazione con il designer David Obendorfer, nacque il nuovo Type H, una coraggiosa reinterpretazione in chiave moderna degli stilemi dello storico furgone Type H. Realizzato in forma di allestimento e sviluppato con la collaborazione del Centro Stile Citroën fu specificatamente pensato per donare un look retrò al veicolo commerciale leggero Citroën Jumper. Oggi, al furgone Type H su base Citroën Jumper, si affianca il modello più piccolo, il Type HG, realizzato su base Citroën SpaceTourer per il trasporto persone o su base Citroën Jumpy per il trasporto merci.Il design di Type HG firmato da David Obendorfer è una rivisitazione rispettosa con il chiaro obiettivo di far rivivere nel 21° secolo le forme dello storico furgone Citroën Type G.Il Type HG viene assemblato artigianalmente in piccola serie numerata con numerose possibilità di personalizzazione sia per clienti privati che per aziende. Il nuovo Type HG mantiene completamente, potenziandole, tutte le caratteristiche dei veicoli Citroën su cui viene sviluppato: Citroën SpaceTourer, nel caso di trasporto persone e Citroën Jumpy nel caso di trasporto merci. In particolare conserva le motorizzazioni; l'altezza limitata di 1,90 m che consente l'accesso ad ogni garage o posteggio sotterraneo; la capienza del vano di carico; le diverse lunghezze XS, M e XL rispettivamente di 4,60 m, 4,9 6m e 5,30 m.