Peugeot e-Expert Combi, ordinabile la versione autovettura

Nuovo Peugeot e-Expert Combi, la versione autovettura del veicolo commerciale Expert, è ordinabile in Italia con prezzi che partono da 45.600 euro chiavi in mano. Sarà in consegna a partire da gennaio. Expert Combi è l'alleato perfetto della mobilità per gli spostamenti di persone in ambito professionale e privato ed oggi è acquistabile anche con una nuova motorizzazione 100% elettrica.Nuovo e-Expert Combi si caratterizza per 2 livelli di autonomia (fino a 330 km WLTP) grazie alle due diverse capacità della batteria installata (50 kWh o 75 kWh, quest'ultima disponibile prossimamente).

È disponibile in 3 lunghezze (Compact, Standard e Long, con la prima ordinabile dal primo trimestre 2021) e mantiene le caratteristiche proprie delle versioni termiche, vale a dire altezza massima contenuta entro 1,90 m (così da entrare agevolmente nei garage) e la possibilità di ospitare fino a 9 persone a bordo.Nuovo e-Expert Combi coniuga dimensioni esterne compatte ad una abitabilità massima, perchéle batterie sono posizionate sotto il pianale, senza alcun impatto sul volume di carico ed il numero di posti all'interno del veicolo rispetto alle versioni con motorizzazioni termiche.

Peugeot e-Expert Combi offre 3 modalità di guida selezionabili attraverso il selettore Drive Mode: Eco(60 kW e 190 Nm erogati dal motore) favorisce l'autonomia massima; Normal(80 kW, 210 Nm) ottimale per l'uso quotidiano; Power(100 kW, 260 Nm) che ottimizza le prestazioni in caso di trasporto di numerose persone e dei loro bagagli.Basato sulla piattaforma multienergia modulare EMP2 (Efficient Modular Platform), e-Expert Combi adotta una motorizzazione 100% elettrica con una potenza massima di 100 KW (136 CV) ed una coppia massima di 260 Nm disponibile immediatamente per una reattività istantanea, senza emettere vibrazioni, senza rumore, senza cambi di marcia, senza odori e, ovviamente, senza emissioni di CO2.