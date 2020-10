VinFast President, lusso vietnamita firmato Pininfarina

VinFast ha presentato ufficialmente la President. Il SUV in edizione limitata a 500 esemplari prodotti esclusivamente per il mercato vietnamita, ha con un motore V8 da 6,2 litri e una velocità massima di quasi 300 km/h.



Disegnata da Pininfarina, Vinfast President rappresenta un ulteriore passo nella cooperazione tra VinFast e la design house italiana che ha già sviluppato il design esterno e interno della berlina LUX A2.0 e del SUV LUX SA2.0 e ha prodotto nell'atelier di Cambiano, Torino, le due showcar che VinFast ha svelato al Salone dell'Auto di Parigi del 2018. Pininfarina ha definito per VinFast un'identità di marca riconoscibile e ha sviluppato uno specifico linguaggio di design, come l'esclusivo logo V sulla calandra, che fa riferimento al Vietnam, oltre che ai marchi Vingroup e VinFast. Sotto al cofano VinFast President può votare su 420 cavalli e una coppia massima di 624 Nm, Insieme a una trasmissione automatica a 8 velocità e a un sistema di trazione integrale full-time a 4 ruote motrici. L'accelerazione da 0 a 100 km/h si ottiene in 6,8 secondi. Per quanto riguarda gli esterni, le venature sulla parte anteriore o laterale conferiscono alla vettura una precisa linea aerodinamica, insieme a dettagli come i fari LED anteriori e posteriori allungati e il logo a forma di V. La calandra ha la forma di un diamante, mentre la grande presa d'aria sulla parte anteriore potenzia l'aspetto di forza della macchina. VinFast President vanta anche dettagli rivestiti in colore oro, bronzo rame, canna di fucile o argento metallico sul logo, il portapacchi, i paracolpi delle portiere, i gradini della macchina, le ruote, il paraurti anteriore e posteriore e 18 tinte per gli esterni a scelta del cliente. Dentro, comfort in primo piano sia per il conducente che per i passeggeri sui sedili posteriori con le funzioni di massaggio, riscaldamento e climatizzazione per la prima e la seconda fila. Tutti i sedili sono ricoperti nappa proveniente da esclusivi fornitori di pellame come Eagle Ottawa.



Per il President è stato anche utilizzato esclusivo legno impiallacciato fatto in Italia. "President è una linea di prodotti che rappresenta la classe e la qualità di VinFast - ha detto Nguyen Thi Van Anh, Vicedirettrice generale VinFast - ma ci permette anche di affermarci nel mondo dimostrando la capacità produttiva automobilistica vietnamita. Vogliamo dedicare questo meraviglioso prodotto e gli eccellenti servizi di assistenza clienti di VinFast al popolo vietnamita che ha uno spirito forte e pionieristico. È anche questa la ragione per cui VinFast produce solo un numero limitato di 500 auto: per assicurarsi che questo capolavoro sia all'altezza del suo proprietario". Per VinFast, un altro obiettivo sul quale si sta lavorando in azienda è quello della ricerca e lo sviluppo di modelli elettrici per raggiungere l'esportazione nel mercato statunitense entro il 2021.