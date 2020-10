Volvo, via alla produzione di XC40 Recharge

E' partita la produzione XC40 Recharge di Volvo, con trazione solo elettrica. Il modello, le cui prime consegne sono previste per la fine di questo mese, è il primo di diverse Volvo a trazione completamente elettriche di prossima introduzione sul mercato e l'inizio della sua produzione rappresenta per la casa svedese un'importante passo verso la realizzazione dell'ambizioso obiettivo di Volvo Cars, vale a dire ridurre la sua impronta di CO2 per singola auto prodotta del 40% entro il 2025. Nello stesso anno, la Casa si attende che il 50% delle sue vendite globali sia costituito da auto completamente elettriche e la restante parte da auto ibride. L'inizio della produzione di auto destinate ai clienti segue un periodo di preparazione durante il quale lo stabilimento di Ghent ha costruito un numero limitato di vetture di pre-produzione. Questo processo, che fa parte della procedura standard seguita per ogni nuovo modello, ha lo scopo di ottimizzare il flusso di produzione e di garantire la massima qualità di ogni auto costruita. "Oggi è un'occasione importante per Volvo Cars e per tutti i dipendenti dello stabilimento di Ghent - ha dichiarato Javier Varela, responsabile globale delle attività industriali e della qualità - e con riferimento alla nostra strategia di elettrificazione della gamma di prodotti, lo stabilimento di Ghent svolge il ruolo di pioniere nella nostra rete di produzione globale". Come versione completamente elettrica del SUV XC40, la XC40 Recharge completamente elettrica si basa sulla Architettura Modulare Compatta, piattaforma per veicoli sviluppata in collaborazione con il Gruppo Geely. La XC40 Recharge completamente elettrica a trazione integrale offre un'autonomia di percorrenza di oltre 400 km (in base al ciclo WLTP) con una singola carica e una potenza di 408 CV. La batteria può essere caricata all'80% della capacità in circa 40 minuti utilizzando un sistema di ricarica rapida. Nuovo è invece l'impianto di infotainment con sistema operativo Android che offre la possibilità di personalizzazione, una maggiore intuitività e tecnologia e servizi di Google integrati.