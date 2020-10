Subaru Forester 4Dventure, nuova versione per vita outdoor

Subaru Forester, che è stato il primo modello della Casa delle Pleiadi equipaggiato con il sistema e-Boxer Mild Hybrid, si arricchisce con la versione speciale 4Dventure ideata e indirizzata, come evidenzia il nome, agli amanti delle attività outdoor. Lo fa aggiungendo al design completamente rinnovato che è arrivato contestualmente al lancio della 5a generazione un inedito look sportivo che esalta la personalità e il carattere di questo modello a trazione integrale permanente. Forester 4Dventure si distingue per una serie di dettagli che rendono unico il design sia interno che esterno.E' il caso degli inserti orange che risaltano sul nero del paraurti anteriore e posteriore, dei profili laterali e delle barre al tetto. Il nero domina la griglia frontale, contorna i fari fendinebbia e impreziosisce i cerchi in lega da 18 pollici. Questi due colori si fondono nello speciale badge e-Boxer che compare sul portellone posteriore e sotto gli specchietti. All'interno dell'abitacolo l'orange torna a risaltare sui profili delle bocchette di ventilazione e del cambio ed impreziosisce le cuciture di plancia, volante, portiere e sedili. Questi ultimi, come già sulla Outback 4Dventure, sono in tessuto idrorepellente e, insieme ai tappetini e alla vasca baule waterproof, permetteranno di immergersi in ogni scenario con la massima spensieratezza.

Per rendere ancora più unica e funzionale questa versione speciale sono stati aggiunti una serie di accessori, tra cui spiccano le barre portatutto in abbinamento con uno a scelta tra porta bici, porta sci o porta kayak. Forester 4Dventure, oltre ad essere perfetta per i viaggi senza le limitazioni imposte dall'asfalto, è una versione a cui non manca nulla. Infatti offre l'intera dotazione di serie della versione Premium ad esclusione dei sedili in pelle, sostituiti dal nuovo rivestimento sportivo idrorepellente, della pedaliera in alluminio e dei sedili posteriori riscaldati. È disponibile con due colorazioni che ne esaltano ancora di più i dettagli: Crystal White Pearl e Magnetite Grey Metallic. Anche questa versione speciale è equipaggiata con powertrain e-Boxer, il sistema di propulsione Subaru di nuova generazione che combina un'unità elettrica con i due pilastri della tecnologia della Casa delle Pleiadi, cioè il motore Boxer e il Symmetrical AWD. Il primo è un 4 cilindri a iniezione diretta di 2 litri capace di sviluppare una potenza di 150 Cv e una coppia di 194 Nm. Rinnovato nell'80% dei componenti, è combinato con un motore elettrico inserito all'interno della trasmissione Lineartronic capace, a sua volta, di sviluppare 16,7 Cv di potenza e 66 Nm di coppia. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente.



Il Boxer è posizionato, per sua configurazione, molto in basso, mentre la batteria e gli altri componenti sono disposti sopra l'asse posteriore. Questa disposizione contribuisce ad un centro di gravità ancora più basso con una migliore distribuzione del peso tra anteriore e posteriore del veicolo restituendo al guidatore quell'inconfondibile feeling di guida che contraddistingue le auto del marchio nipponico. Come tutte le vetture della gamma Subaru, Forester fa della sicurezza un valore imprescindibile che le ha permesso di ottenere oltre 90 riconoscimenti sin dal lancio della sua prima generazione.



L'ultimo in ordine di tempo è il Best in Class EuroNCAP 2019, che si aggiunge alle 5 stelle già riconosciute dal massimo ente certificatore europeo per ciò che concerne la sicurezza. La nuova piattaforma Subaru Global Platform e l'esclusivo e apprezzato sistema di assistenza alla guida EyeSight sono le due caratteristiche principali che, insieme a tante altre tecnologie ed elementi strutturali, garantiscono a chi guida una Subaru un'esperienza di guida con la massima tranquillità e sicurezza.



La nuova Forester 4Dventure è già disponibile in tutti concessionari della rete Subaru al prezzo di 42.500 euro. (ANSA)