Citroen C5 Aircross plug-in hybrid, comfort e sostenibilità

L'elettrificazione del brand Citroen continua all'insegna della sostenibilità e, dopo il lancio della full electric Ami, debutta sul mercato la versione ibrida plug-in del suv C5 Aircross.

Comfort e silenziosità si abbinano ad una guida senza compromessi, pulita e con un'autonomia a zero emissioni fino a 55 km. Con questa versione ibrida plug-in, il suv entra in una nuova fase del programma Citroën Advanced Comfort che riguarda versatilità di utilizzo ed un viaggio in classe e-comfort, grazie alla silenziosità dell'abitacolo che in assenza di vibrazioni, offre un comfort a bordo unico, potenziando l'isolamento fornito dai vetri anteriori stratificati, dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e dai sedili Advanced Comfort, che ricreano l'effetto 'tappeto volante'.



Nella sua versione ibrida plug-in, suv C5 Aircross si conferma Best in Class per modularità, grazie alla collocazione strategica della batteria ad alta tensione sotto ai sedili posteriori: 3 sedili posteriori individuali della stessa larghezza, scorrevoli, ripiegabili e inclinabili, oltre a un volume del bagagliaio da 460 l a 600 l, valore record nella categoria dei C-suv ibridi plug-in.



Come la versione termica, anche la Hybrid ha un carattere forte e audace. Robusto e protettivo, C5 Aircross dispone di un'offerta di personalizzazione completa.



Previsto un nuovo Pack Color energizzante, Electric Blue, che rappresenta l'ibrido plug-in. Il numero di combinazioni esterne possibili arriva così a 39, permettendo a ciascuno di scegliere la vettura secondo il proprio stile. Previsto sul portellone posteriore il logo hybrid che si ritrova anche sui passaruota anteriori, in colore Electric Blue, contraddistinguono la versione ibrida plug-in. La console centrale integra un selettore di modalità, a destra della leva del cambio automatico, che permette al conducente di scegliere tra diverse modalità di trazione grazie all'azione combinata o distinta delle motorizzazioni termica ed elettrica: Electric (ZEV) agevola il silenzio e la fluidità, Hybrid per la versatilità e l'efficienza, o Sport per la dinamicità. Il display digitale 12,3'' e il Touch Pad 8'' centrale con display capacitivo mostrano grafiche nuove che riassumono le modalità di funzionamento del veicolo.



Nuovo C5 Aircross Hybrid vanta una motorizzazione efficiente, con emissioni di CO2 di 32 g/km (ciclo WLTP). È una motorizzazione in grado di offrire dinamismo in ogni situazione, grazie all'abbinamento di un motore termico PureTech 180 conforme alle ultime normative antinquinamento Euro 6 e di un motore elettrico da 80 kW installato tra il motore termico e il cambio elettrificato ë-EAT8. La batteria del motore elettrico, da 13,2 kWh, è di tipo Alta Tensione 200 V agli ioni di Litio.



In modalità Hybrid, i due motori uniscono le forze per fornire una potenza complessiva di 225 cv alle ruote anteriori, un consumo ottimizzato e un piacere di guida massimo. La coppia di 320 Nm è disponibile fin da subito. Il motore termico è equipaggiato con un sistema di Stop&Start che garantisce riavviamenti del motore termico istantanei e silenziosi. Il cambio automatico elettrificato ë-EAT8, rapido ed efficiente.



Dispone di una funzione Brake che permette di amplificare la decelerazione del veicolo senza pressione sul pedale del freno per aumentare l'autonomia in modalità ZEV. Prevista inoltre la funzione e-Save per conservare la carica elettrica quando occorre, ad esempio in vista di un tragitto che prevede un percorso urbano.



A partire da ottobre, sulla versione Feel è disponibile la formula di finanziamento 'Simply with you', della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, che prevede, il versamento di un anticipo di 5.000 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 259 euro con una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 22.424,5 euro (prezzo della vettura 41.900 euro). Per i clienti privati, C5 Aircross Hybrid plug-in 225 Ó-EAT8 Feel è disponibile anche con un'offerta di noleggio a lungo termine Free2Move Lease della durata di 36 mesi e 30.000 Km, con un primo canone pari a 4.918 euro IVA inclusa e 35 canoni mensili da 329 euro IVA inclusa. Per i clienti Business è disponibile con un'offerta di noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 4.596 euro IVA esclusa e 35 canoni mensili da 279 euro IVA esclusa.