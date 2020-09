Maserati MC20 debutto cinese per super sportiva del Tridente

MC20, la nuova super sportiva della Casa del Tridente, ha fatto il suo debutto cinese a Pechino in occasione di Auto China 2020.



La nuova MC20 rappresenta il futuro di Maserati con la sua innovazione, il suo carattere unico e la sua audacia. Sullo stand erano presenti anche la nuova Ghibli Hybrid Fenice Limited Edition, le Limited Edition Pelletessuta e alcuni esemplari della gamma MY 20. Le linee straordinariamente eleganti, ma dinamiche di MC20 hanno affascinato il pubblico presente ad Auto China 2020. Realizzata al 100% a Modena e costruita nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, MC20 eredita e rinnova la ricca tradizione italiana di Maserati, dimostrando al contempo l'incontenibile vocazione del marchio verso il futuro e l'innovazione. MC20 è spinta dal nuovo motore Nettuno, che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1 e disponibili per la prima volta su un propulsore destinato a un'auto stradale. Il motore porta in strada la tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion) e si tratta di un V6 da 630 Cv che produce 730 Nm di coppia e garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi, con una velocità massima di oltre 325 km/h.

Grazie al miglior rapporto peso/potenza della categoria pari a soli 2,33 kg/Cv, MC20 raggiunge agevolmente velocità elevate anche su strada. In oltre 106 anni di storia, Maserati ha sviluppato e perfezionato una raffinata filosofia automobilistica che coniuga perfettamente sportività e lusso, e la nuova MC20 non fa eccezione a questa lunga tradizione. Il design aerodinamico, semplice ma elegante, conferisce alla super sportiva una figura snella, su cui risaltano le portiere 'butterfly', non solo ergonomiche e incredibilmente belle, ma anche altamente funzionali. Mentre segna il ritorno della Casa del Tridente alle sue origini - il mondo delle corse - MC20 guarda anche al futuro con tecnologie all'avanguardia che garantiscono il massimo divertimento di guida. Tali tecnologie includono una monoscocca 100% in fibra di carbonio e un sistema di sospensioni a quadrilateri con ammortizzatori attivi, che consentono alla vettura di offrire prestazioni eccellenti, garantendo sempre la massima manovrabilità e il massimo comfort. Un altro esempio di tecnologia all'avanguardia applicata a MC20 è lo specchietto retrovisore digitale senza cornice, che offre una visibilità nettamente superiore per il guidatore. La vettura è inoltre dotata del più recente sistema MIA (Maserati Intelligent Assistant) e del nuovo programma Maserati Connect. Attraverso il display centrale touchscreen da 10,25 pollici, il guidatore può usufruire di servizi di infotainment completamente aggiornati e interconnessi in tempo reale. Con la nuova MC20, e forte dei suoi oltre 106 anni di storia, Maserati ha intrapreso un viaggio per costruire un nuovo domani, partendo dalle proprie radici. In qualità di 'erede' della MC12, questa nuova vettura segna per il Marchio un ritorno alle origini nel mondo delle corse. La Casa del Tridente continuerà a plasmare il suo futuro con un'audacia senza pari: oltre alla nuova super sportiva, all'orizzonte c'è, infatti, anche il nuovo suv Maserati Grecale. Secondo la più pura tradizione Maserati, questo nuovo modello prende il nome da un vento leggendario ed è destinato a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del Brand. Maserati ha, inoltre, annunciato con orgoglio Folgore, una nuova strategia di elettrificazione attraverso la quale il marchio punta ad accendere la fiamma di una nuova energia. L'impegno in questa direzione è stato confermato sul palco di Auto China 2020, dove Maserati ha esposto Ghibli Hybrid. il primo modello ibrido della sua storia.Esposte ad Auto China anche Quattroporte e Levante nelle versioni Pelletessuta Limited Edition, dimostrando, ancora una volta, l'estetica, la raffinatezza e l'esclusività uniche del brand.