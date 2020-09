Peugeot 508 Sport Enginereed: la più potente mai costruita

Quando l'eleganza e il lusso alla francese incontrano il mondo dello sport, il risultato è un prodotto unico dallo stile inconfondibile.

Nasce da questo mix perfetto la nuova Peugeot 508 hatchback e SW realizzata dal Peugeot Sport Enginereed. La firma di questa nuova linea a tre artigli color Kryptonite fa riferimento alla nuova identità di Peugeot Sport, ma anche alla firma luminosa dei modelli di serie, riallacciandosi anche all'eredità storica del marchio che ha realizzato i gruppi posteriori dell'iconica 504 Coupé.



Svelata con un evento che ha ripercorso i 210 anni di storia del Leone attraverso i modelli pi significativi del brand, la nuova 508 Peugeot Sport Enginereed è la quintessenza del know-how degli ingegneri di Peugeot Sport. Ordinabile da dicembre, con il debutto previsto ad aprile 2021, la nuova 508 Peugeot Sport Enginereed è l'automobile di serie più potente mai costruita dalla casa del Leone. Il gruppo motopropulsore è in grado di erogare 360 CV complessivi e 520 Nm di coppia massima grazie alla combinazione di energia termica ed elettrica. Questa sinergia permette all'auto di raggiungere livelli di reattività quasi istantanei. Le prestazioni ottenute sono inedite per il marchio: da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi; 1000 m con partenza da fermo in 24,5 secondi; da 80 a 120 km/h in appena 3 secondi; velocità massima di 250 km/h (autolimitata elettronicamente).



Il piacere di guida è garantito dall'ottimizzazione del livello di ammortizzamento delle sospensioni su 3 modalità (Comfort / Hybrid / Sport); da un assetto ribassato, carreggiate allargate di 24 mm anteriormente e di 12 mm posteriormente; dai dischi freno anteriori da 380 mm di diametro e con pinze fisse a quattro pistoni, tutto abbinato a cerchi da 20 pollici di diametro con pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport 4S.



I 360 CV di 508 Peugeot Sport Enginereed sono erogati grazie all'azione sinergica del motore termico e dei due motori elettrici, uno anteriore ed uno posteriore. La trazione a 4 ruote motrici permette di scaricare a terra tutta la potenza disponibile e garantisce una motricità ottimale.



Cinque modalità di guida sono selezionabili direttamente attraverso il selettore presente sulla console centrale: Electric, comfort, hybrid, sport, 4WD. Nuova 508 Peugeot Sport Enginereed è la quintessenza del know-how di Peugeot in tema di tenuta di strada. Il setup del suo telaio è stato curato dagli ingegneri di Peugeot Sport per garantire il massimo piacere di guida. Garantisce inoltre una grande reattività di sterzo grazie ad una perfetta calibrazione del comando.



Oltre alla presenza delle quattro ruote motrici, per una sicurezza a 360°, questa vettura è dotata di tutti gli aiuti alla guida (Adas) presenti sulla ammiraglia 508: dal Night Vision al cruise control adattivo con funzione Stop&Go, al lane positioning assist per mantenere l'auto perfettamente all'interno della propria corsia, continuando poi con la frenata automatica di emergenza, solo per citarne alcuni.



Il Peugeot i-Cockpit viene esaltato grazie ad un volante compatto dotato di tre artigli di colore Kryptonite, elementi distintivi del nuovo marchio Peugeot Sport Enginereed, e di un quadro strumenti 100% digitale. Le animazioni grafiche di quest'ultimo e dello schermo centrale da 10 pollici HD adottano in esclusiva la nuova firma del marchio. I sedili adottano una conformazione in grado di contenere il corpo anche nella guida più impegnata, mantenendo nel contempo un elevato livello di comfort. La selleria è specifica ed è un mix sportivo di cuoio, tessuto a trama 3D ed Alcantara. L'abitacolo è caratterizzato da doppie impunture grigio tramontana e Kryptonite. Il sistema audio Hi-fi Focal, infine, è presente di serie.