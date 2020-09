Hyundai i30 N, quasi nata per la pista

Hyundai ha svelato Nuova i30 N, tra design rinnovato e novità sul fronte tecnologia. Lanciata nel 2017, i30 N è stata la prima vettura ad alte prestazioni di Hyundai prodotta in serie, ha conquistato negli anni numerosi premi come l'Auto Bild Sports Car of the Year nel 2018 e con più di 25mila unità vendute in Europa ha ispirato una community di fan nota come 'N-thusiasts'. Così, la nuova versione di i30 N si ispira al successo della generazione precedente ma, oltre ai miglioramenti nel design e nella guida, è equipaggiata con materiali più leggeri capaci di offrire una maggiore agilità e una migliore tenuta di strada. Come la versione precedente, Nuova i30 è disponibile sia nella versione 5 porte (hatchback) che in quella Fastback. "Fin dal suo debutto nel mercato nel 2017 - ha affermato Thomas Schemera, Executive Vice President e Head of Product Division di Hyundai - l'autentico modello Hyundai N ad alte prestazioni ha ottenuto numerosi premi e recensioni eccezionali.

Con Nuova Hyundai i30 N, i guidatori che cercano il massimo del divertimento di guida su strada e in pista ora trovano una scelta ancora più ampia di performance e di caratteristiche progettuali. In particolare il nuovo design, i nuovi cerchi, i sedili leggeri N e il nuovo cambio doppia frizione a otto rapporti rendono l'esperienza Hyundai N più sportiva che mai".



Sul fronte design, per la nuova i30 ogni elemento è stato sviluppato con lo scopo di offrire prestazioni dinamiche, quasi fosse nata per la pista. Nella parte anteriore, il logo N è posizionato sull'ampia griglia centrale ed è visibile anche sui cerchi. I gruppi ottici sono invece caratterizzati dalle nuove luci diurne LED a V. Gli angoli esterni del paraurti anteriore, con le tipiche alette aerodinamiche laterali, integrano anche delle feritoie per migliorare significativamente il flusso d'aria e ridurre così la turbolenza nel passaruota.



A completamento del look ad alte prestazioni di Nuova i30 N, due grandi terminali di scarico trovano posto nella parte inferiore del paraurti. Disponibile in sette colori, nell'allestimento standard la nuova i30 N è equipaggiata con cerchi in lega da 18 pollici, mentre con il 'Performance Package' offre una serie di miglioramenti di design, tra cui i nuovi cerchi in lega forgiati da 19" a 5 razze, in contrasto con le pinze rosse dei freni caratterizzate dal logo N, tipiche della gamma sportiva Hyundai.



Inoltre, con il medesimo allestimento la i30 N è equipaggiata con gli pneumatici ad alte prestazioni Pirelli P-Zero, sviluppati appositamente per questo modello, mentre l'allestimento standard prevede gli pneumatici Michelin Pilot Super Sport. All'interno, per la prima volta la i30 N può essere equipaggiata con gli N Light Seats, un set di sedili sportivi anteriori più leggeri di 2,2 kg rispetto ai sedili standard, con fianchetti pronunciati per il supporto laterale. Sotto al cofano dell nuova Hyundai i30 N c'è il motore turbo benzina da 2.0 litri, abbinato alla trasmissione manuale a sei rapporti o, per la prima volta, al nuovo cambio automatico doppia frizione a bagno d'olio a otto rapporti. In configurazione standard, Nuova i30 N con cambio 6MT genera un massimo di 250 CV e 353 Nm di coppia. Con il Performance Package, selezionabile sia con cambio 6MT che con l'N DCT, potenza e coppia massime arrivano a 280 CV e 392 Nm, incrementando rispettivamente di 5 CV e 39 Nm rispetto al modello precedente.