Renault Arkana, il SUV coupé francese per l'Europa

Un SUV coupé firmato Renault e che arriva in Europa. Si chiama Arkana e permette alla casa autobolbilistica francese di presentarsi sul mercato con primo costruttore generalista a proporre nel vecchio continente un SUV compatto in stile coupé, profilo riservato per lo più ai veicoli delle marche premium. Per lo studio del nuovo Arkana, Renault è partita con l'obiettivo di combinare le caratteristiche dei mondi SUV e Coupé, mirando però ad una forte personalità ibrida ottenuta anche grazie al posto guida alto, abitabilità e grande volume del bagagliaio. Nuovo Renault Arkana sarà prodotto presso lo stabilimento di Busan (Corea del Sud), insieme alla XM3 di Renault Samsung Motors, e sarà commercializzato nel primo semestre del 2021. "Con Arkana - ha detto François Laurent, Direttore del Programma Arkana - Renault dimostra ancora una volta di aver ben radicata in sé la cultura della modernità e dell'innovazione. Ibrido da ogni punto di vista, Arkana mescola armoniosamente i codici del coupé con quelli del SUV, associando dinamicità e versatilità d'utilizzo. Infonde nuova vita al segmento dei SUV compatti generalisti che, oggi, svolge un ruolo assolutamente centrale in Europa. Rivolto al futuro, Arkana propone un'esperienza di guida inedita grazie alle sue motorizzazioni, tutte dotate di tecnologia ibrida, al top delle quali si trova, chiaramente, l'innovativo sistema E-TECH Hybrid, garanzia di piacere di guida con riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante". Lo stile 'ibrido' del nuovo arrivato in casa Renault è caratterizzato anche da una notevole altezza libera dal suolo (190 mm), dalla linea di cintura rialzata e dalle spalle generose che rientrano nei canoni dei SUV. Questa impressione è consolidata dalla presenza degli ski anteriori e posteriori e dalle protezioni dei passaruota. La linea filante del tetto e la superficie vetrata che forma una curva dinamica e slanciata fino al lunotto posteriore, accentuano però anche quella dinamicità che permette ad Arkana di entrare a pieno titolo anche nel mondo dei coupé. Sul frontale, la calandra di Arkana, al cui centro campeggia il logo Renault ingrandito, è circondata da una linea cromata, mentre nella parte inferiore, il paraurti anteriore accentua la dinamicità del design e lo ski di protezione dà un'impressione di robustezza. Il profilo di Nuovo Arkana è una delle sue caratteristiche più distintive: ben piantato su grandi ruote da 690 mm di diametro, ha una lunghezza di 4.568 mm per un'altezza contenuta di 1.571 mm e un passo portato a 2.720 mm. In fase di lancio, Nuovo Arkana sarà proposto in sette tinte di carrozzeria: Bianco Solido, Bianco Perla, Nero Metallico, Blu Zanzibar, Grigio Metallico, Rosso Passion e Orange Valencia (solo per l'allestimento R.S. Line). Il tetto nero sarà in opzione. Saranno poi disponibili tre tipi di cerchi da 17" e 18".