Opel alza velo su nuova Mokka, ora anche full electric

Il nuovo corso di Opel era iniziato con il lancio della concept car GT X Experimental, attraverso la quale il brand di Russelsheim rivelava i dettagli e gli stilemi di quello che era il suo concetto di mobilità del futuro. Oggi quella concept prende vita nelle forme della nuova Opel Mokka, svelata al pubblico in streaming direttamente dal ceo Micheal Lohscheller nel quartier generale della casa del fulmine a Russelsheim.

''Con Mokka è proseguita la via dell'elettrificazione avviata con nuova Corsa-e'' ha precisato il ceo ricordando comunque che l'elettrificazione della gamma non riguarda solo le auto (oltre ai full electric anche le versioni plug-in di Grandland X) ma anche la gamma dei commerciali con Vivaro-e e Zafira-e Life. Da qui l'obiettivo di arrivare a 9 modelli elettrificati entro il 2021 sembra un traguardo pressoché vicino. La nuova generazione di Opel Mokka, che sfoggia il nuovo look del brand, sarà disponibile infatti nelle versioni termiche e full electric, dando al cliente la possibilità di scegliere l'alimentazione più adatta in base all'utilizzo del veicolo. I prezzi partono da 22.200 euro per la versione a benzina, che diventano 34mila per la full electric (acquistabile a 23mila grazie agli incentivi e alla rottamazione, 27.500 senza la permuta). ''Questa è un'auto che abbiamo creato da zero, con una passione senza precedenti e totalmente impegnata a guidare Opel in un futuro brillante ed emozionante'' ha detto il ceo.



Parere analogo a quello espresso da Jurgen Klopp, brand ambassador Opel, tra i primi a guidarla e a riconoscere l'aspetto ''cool'' di questa vettura. Lunga 4,15 metri, nuova Opel Mokka è il primo modello del brand ad indossare il nuovo volto di marca, l'Opel Vizor. Lo stesso vale per il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz e per il nome del modello allineato centralmente sul posteriore. Anche l'interno riflette la chiara filosofia. Il nuovo Opel Pure Panel integra due schermi ampi e si concentra sull'essenziale. A differenza dei cruscotti ricchi di informazioni e controlli, il Pure Panel ha un design lineare. È chiaramente strutturato e comprensibile a colpo d'occhio. I designer Opel attribuiscono grande importanza al digital detox. Al fine di evitare la distrazione del conducente, hanno garantito il funzionamento intuitivo del sistema. I pulsanti controllano ancora le funzioni più importanti, ma senza dover navigare attraverso sottomenu. Per la prima volta nella storia di Opel, nuovo Mokka sarà disponibile dall'inizio delle vendite con una versione tutta elettrica. Il motore elettrico produce 100 kW (136 cv) con 260 Newton metro di coppia massima immediatamente disponibili dalla partenza. I guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida - Normal, Eco e Sport - per un equilibrio di prestazioni o divertimento, a seconda delle loro preferenze. La velocità massima è limitata a 150 km/h per ottimizzare l'energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh. Per rendere il viaggio sul nuovo Opel Mokka-e ancora più rilassante, Opel connect, l'app myOpel e Free2move Services, il marchio di mobilità di Groupe PSA, offrono soluzioni speciali per i veicoli elettrici.



I motori a benzina e diesel, vivaci ma economici, offrono potenze che vanno da 74 kW (100 cv) a 96 kW (130 cv). Il nuovo Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un'ampia gamma di acquirenti tecnologie innovative provenienti da segmenti superiori. Questi includono sistemi avanzati comel'Advanced Cruise Control (ACC) e l'Active Lane Positioning. Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie all'avanguardia con gli IntelliLux LED matrix adattivi e quindi senza abbagliamento, con 14 elementi, unico nel segmento di mercato di Opel Mokka. Tutte le versioni sono dotate di serie di un freno di stazionamento elettrico e di riconoscimento dei segnali stradali. È disponibile anche una retrocamera a 180 gradi e l'Automatic Park Assist.L'offerta di infotainment comprende i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7,0 pollici e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori ad alta risoluzione da 10 pollici.