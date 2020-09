McLaren Senna GTR LM, 5 vetture celebrano Le Mans 1995

Cinque esclusive McLaren Senna, create per celebrare le auto da corsa McLaren F1 GTR che hanno dominato la 24 Ore di Le Mans del 1995. Le speciali versioni sono state svelate dalla McLaren Special Operations e portano il nome di McLaren Senna GTR LM. Commissionate da clienti privati, tutte e cinque le vetture sono progetti unici e realizzati su misura.

Ognuna è progettata e realizzata come omaggio a una delle cinque McLaren F1 GTR che hanno terminato la gara nel 1995, tagliando il traguardo in prima, terza, quarta, quinta e tredicesima posizione. Il risultato fece storia dato che quella era la prima volta che la McLaren partecipava alla corsa di Le Mans, a tre anni dall'introduzione della sua prima vettura stradale di serie, la McLaren F1. Ognuna delle cinque vetture ha una livrea dedicata dipinta a mano che replica o rende omaggio al design di ognuna delle auto del 1995. L'attenzione ai dettagli è stata maniacale tale che ogni McLaren Senna GTR LM ha richiesto almeno 800 ore di lavoro per dipingere la livrea personalizzata.



"Le incredibili auto della collezione McLaren Senna GTR LM non potevano che essere il modo più appropriato per celebrare il 25 ° anniversario della nostra vittoria nel 1995 a Le Mans - ha commentato Mike Flewitt, CEO di McLaren Automotive - e se questo risultato è ampiamente riconosciuto come una delle più grandi prestazioni nelle gare di resistenza di tutti i tempi, per la McLaren la sua importanza è stata ancora maggiore perché ha dimostrato un collegamento immediato e innegabile tra il DNA racing del nostro marchio e l'inizio del nostro viaggio su auto stradali". Ogni dettaglio dipinto sulle cinque vetture è stato rifinito a mano dal team McLaren Special Operations.



Autorizzazioni speciali sono state concesse dai proprietari di marchi come Gulf e Harrods e dall'organizzatore di Le Mans, l'Automobile Club de l'Ouest, per ricreare loghi e marchi. Il tetto di ciascuna vettura presenta anche un adesivo per le verifiche tecniche ricreato in modo autentico, che è l'unico pezzo di vinile nella livrea. La relazione tra ogni McLaren Senna GTR LM e la sua antesignana F1 GTR è enfatizzata anche dalla presenza di una targa di dedica sulla superficie interna della vasca in fibra di carbonio che indica l'unicità di ciascuna vettura e la sua identificazione con il numero di telaio della F1 GTR originale. Ogni vettura porta impressa anche una dedica alla sua 'gemella' di Le Mans, inclusa la data della gara, i nomi dei tre piloti in quella vettura e la posizione di classifica. La ricalibrazione dell'elettronica del gruppo propulsore rilascia una potenza di 845 CV, con un aumento di 20 CV rispetto alla 'normale'' McLaren Senna GTR. All'interno dell'auto, le caratteristiche esclusive LM includono un volante da corsa con paddle del cambio in oro anodizzato e pulsanti di comando, pedali in nitruro di titanio con loghi LM, cinghie in pelle per le portiere e sedili da corsa in fibra di carbonio leggeri su misura, completati da ricamo poggiatesta e un'imbracatura da corsa a sei punti MSO di colore nero con imbottiture in tinta con la carrozzeria. "Volevamo fare una dichiarazione importante con questa collezione - ha spiegato Ansar Ali, Managing Director di McLaren Special Operations - e nel creare queste incredibili vetture in base alla richiesta di alcuni dei nostri clienti più esigenti, mettiamo in mostra la straordinaria gamma di talenti che abbiamo all'interno di MSO, un team in grado di visualizzare, progettare, produrre e fornire prodotti che ti lasciano davvero senza fiato".