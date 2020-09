Porsche 718 GTS 4.0 e GT4 anche con il doppia frizione DPK

Contestualmente all'aggiornamento della famiglia 718 per il model year 2021, Porsche propone ora nelle versioni di punta Boxster/Cayman GTS 4.0 e Spyder/Cayman GT4 il celebre cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti. Con questa raffinata soluzione high tech il pilota può ottenere una accelerazione senza interruzioni durante i passaggi di marcia, aumentando così il confort nelle cambiate e migliorando soprattutto l'accelerazione.

Rispetto alle 718 con cambio manuale, le Porsche Spyder GT4 e Cayman GT4 da 420 Cv scattano con il PDK da 0-100 km/h mezzo secondo più velocemente, in 3,9 secondi e raggiungono i 200 km/h in 13,4 secondi (0,4 secondi più rapidamente). Identico il miglioramento per le Cayman GTS 4.0 e Boxster GTS 4.0, entrambe da 400 Cv, con accelerazione 0-100 realizzata in 4,0 secondi e quella 0-200 in 13,7 secondi (0,4 secondi in meno rispetto al cambio manuale). Nei modelli 718 GTS 4.0, il pacchetto Sport Chrono di serie adatta le caratteristiche del PDK in base alle 4 diverse modalità di guida (Normale, Sport, Sport Plus e Individual). In modalità Sport, assicura cambi di marcia più rapidi, passa al rapporto inferiore prima con i segnali automatici dell'acceleratore e supporta un'accelerazione ottimale con i punti di cambio successivi. La modalità Sport Plus ancora più 'dinamica' è pensata per le massime prestazioni e sfrutta appieno le riserve di giri del motore boxer a sei cilindri aspirato. Il Launch Control è integrato anche in Sport Plus, che attiva la partenza automatica con scatto in stile 'racing'. Il pulsante Sport Response al centro dell'interruttore di modalità consente al guidatore di attivare le massime prestazioni del motore e della trasmissione per 20 secondi, indipendentemente dalla modalità di guida selezionata. Nei modelli top Spyder GT4 e Cayman GT4, la modalità di guida ha le caratteristiche tipiche delle varianti GT: può essere programmata per le massime prestazioni tramite il pulsante PDK Sport. Una leva selettrice, che riprende il design di quella presente nella 911 GT3, sottolinea l'esperienza emozionante della GT. La settima marcia del PDK ha un rapporto più corto rispetto agli altri derivati 718 con motore aspirato 4,0 litri.Le versioni con PDK della 718 Spyder e della 718 Cayman GT4 beneficiano dei miglioramenti apportati al loro differenziale posteriore con bloccaggio meccanico: nelle modalità di trazione e overrun, questo raggiunge valori di bloccaggio del 30 e 37% rispetto al 22 e 27% nei modello con cambio manuale. Ciò ha un effetto positivo sulla dinamica longitudinale e laterale nonché sulla trazione, aumentando il piacere di guida. Nella famiglia Porsche 718 debuttano con l'anno modello 2021 una serie di nuove funzionalità. Il materiale Race-Tex di alta qualità sostituirà il tessuto Alcantara. Il nuovo materiale si basa sulle coperture utilizzate per i sedili da corsa. Ha una struttura altamente traspirante e offre un maggiore sostegno. La vivace verniciatura speciale Python Green verrà aggiunta alla gamma di colori dei modelli Cayman GT4 e Spyder GT4. La 718 Spyder sarà disponibile anche con i cerchi da 20 pollici in Aurum - questo era precedentemente previsto solo per la 718 Cayman GT4. E ci sarà anche la possibilità di equipaggiare la versione aperta con pneumatici estivi stradali al posto delle gomme standard ad altissime prestazioni.