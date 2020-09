Hyundai i30 N, svelate le prime immagini

Arrivano le prime informazione sulla nuova generazione di Hyundai i30 N. La casa automobilistica ha infatti rivelato alcune immagini a bassa illuminazione del modello, nelle quali si notano alcuni dettagli dell''auto che sarà caratterizzata, fanno sapere da Hyundai, "da un design aggiornato, orientato a dinamicità, performance ed emozioni". Nuova i30 N presenta paraurti anteriori e posteriori aggressivi, un doppio scarico maggiorato, un'ampia griglia centrale firmata N, e nuovi fanali a V con luci diurne a LED.



"Questo nuovo design - hanno commentato da Hyundai - enfatizza il carattere veloce del modello, facendolo sembrare scattante anche quando è fermo". Le immagini mostrano anche i nuovi cerchi in lega da 19'' forgiati, sviluppati recentemente e ancora più leggeri dei precedenti contribuendo alla riduzione del peso della vettura. Hyundai ha inoltre svelato che Nuova i30 N sarà la prima vettura in Europa disponibile con il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti, con funzioni di cambiata dedicate 'N Performance' per garantire le massime prestazioni.



Maggiori dettagli sul modello saranno svelati in futuro.