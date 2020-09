Audi, l'ibrido plug-in dalle berline ai SUV

Dalla berlina al SUV, la gamma ibrida plug-in di Audi è completa. La combinazione di un motore a combustione con un propulsore elettrico è la ricetta che a permesso alla casa dei quattro anelli di estendere la proposta ibrida ad una lunga lista di modelli in gamma, dalla berlina Audi A6 all'ammiraglia Audi A8, passando per i SUV Audi Q5 MY20 e Audi Q7. La versione tecnologia ibrida plug-in Audi è quella che abbina prestazioni sportive a consumi ed emissioni conenuti, sensibili vantaggi in termini di mobilità e fiscalità, oltre un'autonomia in modalità elettrica ideale per i percorsi urbani.



La guida a zero emissioni è affidata al motore elettrico e come impostazione di base, i modelli ibridi plug-in Audi si avviano in modalità EV e viaggiano a zero emissioni sino a quando il conducente preme con decisione il pedale dell'acceleratore. La gestione intelligente della trazione regola l'interazione tra il propulsore a combustione e il motore elettrico, optando per il veleggio oppure per il recupero dell'energia. La modalità ibrida automatica si avvale della gestione predittiva della trazione, basata sull'analisi delle informazioni legate alla navigazione e alla dinamica della vettura. In alternativa, il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell'interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico. I programmi di marcia 'EV', 'Auto' e 'Hold' danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica o al risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Tramite il sistema Audi drive select, il conducente ha a disposizione anche i classici programmi di guida auto, comfort, dynamic, efficiency e individual, cui si aggiungono le modalità allroad e offroad/lift per Audi Q5 MY20 e Audi Q7 TFSI.



Collegandosi ad una colonnina in corrente alternata da 7,4 kW la batteria si rigenera completamente in 2,5 ore. Durante il viaggio, i clienti possono ricaricare anche grazie al servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce l'accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche in 25 Paesi europei. È sufficiente una card per dare inizio alla ricarica, indipendentemente dal fornitore. Ad oggi, la gamma ibrida plug-in Audi include Audi A6 e Audi A6 Avant, la coupé a quattro porte Audi A7 Sportback, l'ammiraglia Audi A8 e i SUV Audi Q5 MY20 e Audi Q7. Audi A6, Audi A7 Sportback, Audi Q5 MY20 e Audi Q7 TFSI e sono proposte in due versioni con la variante più che oltre a una superiore potenza complessiva del powertrain può contare sull'assetto sportivo e sulla caratterizzazione estetica S line. Audi A8 TFSI e è disponibile con interasse standard o nella configurazione L a passo lungo. Nei prossimi mesi Audi presenterà nuovi modelli PHEV arrivando a offrire una soluzione ibrida plug-in per otto gamme diverse. Nello specifico, debutteranno le varianti TFSI e di nuova Audi A3, del SUV coupé Audi Q8 e dello sport utility compatto Audi Q3.