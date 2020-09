Suzuki Jimny, in Europa versione autocarro

Una versione autocarro per Suzuki Jimny che arriva in Europa con il modello a due posti. Jimny categoria N1 è caratterizzato dalle stesse prestazioni off-road già raggiunte dalla versione passenger car (categoria M1).



Queste prestazioni, ancora più richieste e apprezzate dai professionisti, sono garantite dalle caratteristiche di progetto, ovvero il telaio a traliccio, il motore longitudinale, angoli caratteristici (attacco, dosso, uscita), sospensioni a ponte rigido e 3 bracci e trazione 4x4 Allgrip Pro dotata di riduttore.



Per una maggiore utilità, Jimny versione N1 ha un'ampia capacità di 863 litri, 33 litri in più rispetto al modello passeggeri quando i sedili posteriori sono ripiegati, con un fondo perfettamente piano per una migliore praticità e una griglia metallica di sicurezza. Sul fronte sicurezza, invece, nella guida sia su strada che fuori strada, Jimny versione N1 è dotato delle stesse caratteristiche di sicurezza del 'fratello' in versione passeggeri, come il Dual Sensor Brake Support che utilizza il freno automatico per evitare una collisione, l'Hill Hold Control e l'Hill Descent Control che supporta la guida in pendenza. Inoltre è stata installata l'eCall, una funzione di messaggistica di emergenza in caso di collisione.