McLaren 620R, più 'cattiva' con R Pack

La McLaren 620R è ancora più 'cattiva' con il nuovo pacchetto pensato su misura. L'insieme di componenti è quello previsto dal nuovo 'R Pack', realizzato appositamente per la super-sportiva dalla divisione McLaren Special Operations (MSO).

Il pacchetto opzionale è disponibile per i clienti di Europa, Medio Oriente e Africa e include numerosi aggiornamenti di progettazione e ingegneria che amplificano l'esperienza di guida del modello Sports Series più dedicato alla pista e potente di sempre firmato McLaren. Tra le varie componenti, 'R Pack' include una presa d'aria sul tetto in fibra di carbonio con finitura lucida, lo scarico Titatium SuperSports Exhaust con finiture lucide in Nano Black, parafanghi anteriori Visual Carbon Fiber con finitura lucida ed il Carbon Fibre Interior Pack (pacchetto per gli interni in fibra di carbonio). La presa d'aria 'Gloss Finish Visual Carbon Fibre Roof Scoop' in fibra di carbonio a vista con finitura lucida è ispirata alla leggendaria McLaren F1 Longtail e funziona come un sistema di aspirazione dell'aria funzionale che accentua l'esperienza di guida con il suo suono di induzione d'aria attiva. Il Roof Scoop può anche essere dotato di una telecamera, che funziona connessa al il sistema McLaren Track Telemetry per registrare le sessioni in pista dei proprietari più appassionati. Come se non bastasse, per amplificare l'esperienza di guida, lo scarico Titaniun SuperSports Exhaust in titanio di MSO Defined amplifica il suono del motore sino a 5 decibel in più rispetto ad altre opzioni per lo scarico offerte per la gamma Sport Series. Le prese d'aria del parafango anteriore in fibra di carbonio a vista con finitura lucida forniscono una caratterizzazione estetica nella parte anteriore del 620R, mentre un pacchetto interni in fibra di carbonio completa gli interni che sono stati concepiti per la pista. Sul mercato, il 'pacchetto' speciale arriva ad un prezzo di 30.760 Euro. La McLaren 620R, coupé in edizione limitata e ispirata alla vettura da competizione McLaren 570S GT4, , è spinta da un motore V8 biturbo da 3,8 litri M838TE, che raggiunge i 620 CV e 620 Nm di coppia, rendendo la 620R la vettura della gamma Sport Series più potente di sempre, con prestazioni di accelerazione da 0-100 km/h in 2,9 secondi e 0-200 km/h in 8,1 secondi. Solo 225 esemplari della McLaren 620R saranno prodotti globalmente.