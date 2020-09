Ineos Grenadier dopo il Tour de France ora tocca a Londra

Dopo il debutto esclusivo sulle strade del Tour de France, come mezzo di appoggio alla squadra ciclistica della Ineos che porta lo stesso nome, Grenadier - l'innovativo suv 'duro e puro' legalmente ispirato al Land Rover Defender - ha partecipato al Concours of Elegance che si è svolto nello scorso weekend presso l'Hampton Court Palace di Londra.

La presenza di Ineos Automotive al Concours è stata organizzata secondo una modalità inconsueta per un costruttore, esponendo cioè accanto al nuovo prodotto Grenadier diverse 4x4 storiche. Tra questa la prima Land Rover di serie mai prodotta (targata JUE 477), di cui è stato recentemente ultimato un restauro integrale e conservativo, una Toyota FJ40 del 1980 completamente restaurata, una Willys Jeep del 1944 impiegata in origine dalla Marina Militare americana durante la Seconda Guerra Mondiale e una classica Mercedes G Wagen del 1988. ''All'inizio del progetto Grenadier - ha spiegato Toby Ecuyer, head of design di Ineos Automotive - abbiamo portato in studio alcune celebri 4x4 del passato per esaminarle da vicino e capire cosa le reso così duraturo il loro stile. Ora è entusiasmante vedere il Grenadier in compagnia di queste leggende. E' possibile cogliere ciò che le accomuna come i tratti del design, le proporzioni e, naturalmente, il loro chiaro obiettivo''.

I test sui prototipi del Grenadier sono attualmente in pieno svolgimento, con l'obiettivo di raggiungere 1,8 milioni di chilometri percorsi su strada e in fuoristrada nell'arco del prossimo anno. L'avvio delle vendite è previsto a partire dalla fine del 2021 in mercati di tutto il mondo.