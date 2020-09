Citroen C3, disponibile anche la serie speciale C-Series

La serie speciale 'C-Series' sbarca anche su nuova Citroen C3. Creata per sottolineare il carattere e il comfort della vettura, questa versione si distingue per colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo. Trasversale alla gamma, la serie speciale C-Series è stata inaugurata su suv Citroën C3 Aircross e ora sottolinea la personalità distintiva di nuova C3, sia all'esterno che nell'abitacolo.Nuova Citroën C3 C-Series si distingue per il Pack Color Deep Red, ovvero tocchi di colore rosso intenso che si trovano sul profilo dei fari fendinebbia, sulla finitura del montante posteriore e nel dettaglio degli Airbump che creano un elegante contrasto con icinque colori della carrozzeriaa disposizione: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black e Soft Sand.Iltetto viene messo in risalto con la personalizzazione dedicata C-Seriese gli specchietti sono decorati con uno specifico dettaglio in rilievo. Un badge sul pannello laterale sotto lo specchietto retrovisore rafforza la coerenza grafica dell'auto. Inoltre, Citroën C3 C-Series è equipaggiata di serie con i cerchi in lega 16'' Matrix e i vetri posteriori e lunotto oscurati. Il tetto, può essere scelto nella tinta Onyx Black, a contrasto con la tinta della carrozzeria. Solo nel caso della carrozzeria nel colore Night Black, il tetto può essere scelto a contrasto nella tinta Opal White. Internamente, i nuovi sedili Armonia C-Series sono in tessuto Grigio grafite e caratterizzati da una striscia orizzontale rossa, cuciture bianche e personalizzazione con il nome della serie speciale. La stessa tinta rossa intensa decora il profilo colorato della plancia. Tappetini anteriori e posteriori neri dedicati con cuciture rosse completano la personalizzazione. Basata sull'allestimento Feel Pack, nuova Citroën C3 C-Series è dotata di equipaggiamenti pensati per aumentare il piacere di guida e il comfort a bordo. Per facilitare la guida in città, questa serie speciale è dotata di sensori di parcheggio posteriori, accensione automatica dei fari e tergicristallo automatico.Questa versione è disponibile con le motorizzazioni PureTech 83 S&S (a partire da 17.100 euro) e diesel BlueHDi 100 S&S (da 19.350 euro).