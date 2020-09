Volkswagen ID.4, design intelligente per abitacolo e plancia

Parlando della nuova gamma dei modelli elettrici Volkswagen si trascura troppo spesso il significato della sigla ID che contraddistigue, assieme ad un numero (ID.3, ID.4) le auto di produzione e assieme ad un nome (Buzz, Crozz) i concept. Ora la Casa di Wolfsburg, anticipando alcune caratteristiche del suv ID.4 fa notare che - di là della novità costituita dalla piattaforma 100% elettrica MEB - questo acronimo potrebbe essere riferito all'Intelligent Design (ID) che si sviluppa attorno all'architettura a batteria. Un link interessante e credibile questo, visto che Volkswagen sta esplorando nuove soluzioni nella progettazione delle carrozzerie, degli abitacoli e dei sistemi di bordo proprio grazie ai limitato ingombro della parte propulsiva e alla nuove necessità degli utenti del mondo BEV. L'ennesimo teaser diffuso da Volkswagen per il suv ID.4, in vista del debutto il prossimo 24 settembre, va dunque valutato da questo punto di osservazione, in quanto mostra un inedito 'disegno intelligente' della plancia e dell'abitacolo. A differenza di modelli Volkswagen comparabili, l'interno di ID.4 mostra infatti un nuovo carattere perché la trazione elettrica ha permesso di disegnare un veicolo molto spazioso. "libertà all'esterno, spazio libero all'interno - spiega Klaus Zyciora, head of Volkswagen Group Design e responsabile del progetto - dato che ID.4 porta un nuovo senso di ampiezza interna nel suo segmento grazie alla nuova piattaforma MEB, la nostra matrice elettrica modulare". ID.4 è tipicamente suv, con le sue grandi porte e la piacevole posizione di seduta alta. Ma ci sono novità, come le maniglie con sblocco elettrico e un sedile posteriore che offre lo stesso spazio di un suv convenzionale di segmento superiore rispetto a questo modello, che appartiene al C. Il design degli interni di ID.4 sottolinea la spaziosità concentrandosi sull'essenziale. Il cruscotto sembra fluttuare, in quanto non è collegato alla console centrale, che è stata progettata come componente indipendente. Un ampio tetto apribile panoramico in vetro (optional) garantisce una visuale illimitata del cielo. Al calare dell'oscurità, l'illuminazione dell'abitacolo può essere regolata all'interno di uno spettro di 30 colori per creare luci sorprendenti all'interno del veicolo. Come in tutti i modelli ID la luce è una nuova funzionalità: una striscia luminosa sotto il parabrezza invia messaggi immediatamente comprensibili al guidatore e ai passeggeri sfruttando effetti in diversi colori.



Ad esempio se il sistema di guida di ID.4 è attivo e se l'auto è sbloccata o bloccata. Ma accentua anche le informazioni fornite dai sistemi di assistenza alla guida e di navigazione. In combinazione con il sistema di navigazione, la luce dentro ID.4 consiglia un cambio di corsia e può anche avvisare il conducente se il l'auto si trova nella corsia sbagliata. I sedili anteriori dell'ID.4 sono sportivi e comodi allo stesso tempo e sono dotati a richiesta di regolazione elettrica, anche con supporti lombari pneumatici dotati di funzione di massaggio incorporata. I materiali sottolineano il carattere 'wellness' del nuovo suv elettrico. Due versioni di ID.4 in edizione limitata sono dotate di rivestimenti che non utilizzano materiali di origine animale, in quanto realizzati con ArtVelours, una microfibra costituita da circa il 20% di bottiglie in PET riciclate. Gli interni dei modelli in edizione limitata ID.4 1ST 1 e ID.4 1ST Max sono dominati da colori rilassanti e sofisticati come il Grigio Platino e il Marrone Firenze. Il volante, il piantone dello sterzo, gli alloggiamenti del display e i pannelli delle porte sono disponibili in Piano Black o Electric White.