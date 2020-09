Dacia prepara lancio delle nuove Sandero e Sandero Stepway

Dacia, la marca del Gruppo Renault, anticipa i cambiamenti della terza generazione di Sandero, Sandero Stepway e (per i mercati dove è venduta) di Logan, modelli che uniscono ora al prezzo contenuto più modernità, equipaggiamenti e versatilità senza rinnegare la semplicità e l'affidabilità che sono alla base del loro successo. Nuova Dacia Sandero evidenzia più personalità e robustezza con una linea fluida grazie al parabrezza più inclinato e alla linea del tetto spiovente. Riviste la carreggiate che sono più ampie e - nel caso di Sandero Stepway - adottata anche una maggiore differenziazione rispetto a Sandero. La variante crossover è riconoscibile grazie al cofano specifico, nervato e più bombato, al logo Stepway cromato sotto la calandra e alle alette sopra ai fendinebbia. In tutte le nuove Dacia i gruppi ottici anteriori e posteriori inaugurano la nuova firma luminosa a Y. All'anteriore e al posteriore, una linea orizzontale collega i fari proseguendo nelle rispettive linee di luce e contribuendo così a creare un effetto visivo di maggiore ampiezza. Il lancio delle nuove Dacia è previsto per il 29 settembre 2020.