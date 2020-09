Bentley, al Salon Privé con qualche sorpresa

Bentley torna nel parco di Blenheim Palace per il Salon Privé e sta preparando alcune sorprese. In occasione dell'evento in programma dal 22 al 26 settembre, la casa inglese svelerà infatti tre creazioni esclusive di Bentley Mulliner, la divisione interna creatrice di modelli speciali.



Bentley si presenterà in scena con un trio di vetture speciali, perché proprio per l'occasione verrà svelato in un nuovo componente della famiglia Mulliner Collections, unitamente al debutto pubblico per la Bentley Mulliner Bacalar e ad una delle Bentley più famose della storia, tornata al suo antico splendore. L'offerta Bentley Mulliner Classic è stata introdotta l'anno scorso con l'annuncio della Bentley Blower del 1929 che sarebbe rinata grazie al suo team specializzato con una nuova serie speciale limitata di 12 esemplari equipaggiati con il propulsore sovralimentato da 4,5 litri. La divisione Mulliner presentò inoltre al Salon Privé 2019 un restauro della Bentley Corniche del 1939. Quest'anno, la divisone Classic rivelerà il risultato degli ultimi 12 mesi di lavoro da parte di un team dedicato di ingegneri e artigiani nel restaurare la Team Car di Bentley, guidata da Sir Tim Birkin e la stessa autovettura che ha fornito i dati e i progetti per la replica della serie limitata. La Bentley Mulliner Bacalar, la più rara Bentley a due porte dell'era, farà il suo debutto pubblico al Salon Privé.



Questa Grand Tourer è la punta di diamante del ritorno alla realizzazione di Bentley Mulliner, con una tiratura limitata a soli 12 esemplari. Bacalar è invece il modello che guarda al futuro dell'automobilismo di lusso ma su misura: ogni modello sarà infatti realizzato a mano nell'officina Bentley Mulliner a Crewe, in base ai gusti personali del singolo cliente. La Bacalar è la prima vettura ad essere creata nel portfolio prodotti di Bentley Mulliner Coachbuilt e il design Barchetta senza tetto con carrozzeria completamente nuova e caratterizzata da linee muscolose, abbraccia una miriade di opzioni e materiali personalizzabili, così che ogni Bacalar sarà veramente un pezzo unico. Tutti gli esemplari della Bentley Mulliner Bacalar sono già stati assegnati a clienti di tutto il mondo. Per celebrare la storia di Mulliner, Bentley porterà al Salon Privé anche due auto molto speciali dalla Heritage Collection come la 8 litri del 1930 di Bentleyl e la R- Type Continental del 1952.