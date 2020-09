Audi Q2, al via prevendita nuova generazione

Al via la prevendita in Italia di nuova Audi Q2. Il SUV compatto della casa dei quattro anelli rappresenta il modello d'ingresso d'ingresso della famiglia Audi Q ed è ora riconoscibile esternamente da una silhouette più distintiva, sottolineata dai nuovi gruppi ottici, e internamente grazie ai servizi Audi connect ampliati e ai sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli Audi di categoria superiore. Il frontale spicca anche per via dell single frame ottagonale, collocato in posizione lievemente ribassata rispetto al precedente modello, così come per le feritoie tra calandra e cofano motore, omaggio alla mitica Audi Sport quattro del 1984, icona rallystica del casa tedesca. I proiettori a LED sono ora di serie, mentre i proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici sono disponibili a richiesta, a eccezione della versione Business plus che include il sistema d'illuminazione nel primo equipaggiamento. I proiettori Matrix LED costituiscono una novità assoluta per Audi Q2 e integrano le luci diurne dalla firma luminosa specifica, le funzioni luci autostradali e di regolazione automatica della profondità oltre alle animazioni coming home/leaving home che rendono immediatamente riconoscibile la vettura. In abbinamento alla navigazione MMI plus, le luci di svolta divengono dinamiche, così da illuminare la curva prima ancora che il conducente agisca sullo sterzo.



Quanto ai gruppi ottici posteriori a LED, sono di serie dal secondo livello di allestimento e corredati degli indicatori di direzione dinamici qualora si opti per i proiettori Matrix LED.



Il design degli interni riprende il linguaggio stilistico degli esterni, ispirato a forme poligonali. Le bocchette di aerazione e il pomello della leva del cambio, o la leva selettrice della trasmissione a doppia frizione S tronic, sono caratterizzati da un design inedito. In alternativa alla configurazione standard, i clienti possono optare per gli interni S line con i sedili anteriori sportivi proposti in tre diversi rivestimenti: tessuto e pelle, microfibra dinamica e pelle oppure pelle Nappa. Nuova Audi Q2 debutta a listino con il motore 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia abbinato al cambio manuale a 6 marce oppure alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti.



In entrambi i casi, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 218 km/h.



L'efficienza del propulsore, che rispetta la più recente normativa antinquinamento Euro 6 d-ISC-FCM (WLTP 3.0), è rafforzata dalla tecnologia cylinder on demand (COD) che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi. Completa la dotazione tecnica lo sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, di serie, mentre l'assetto sportivo è a richiesta fatta eccezione per le versioni S line edition e Identity Black che lo prevedono come primo equipaggiamento. La nuova Audi Q2 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del mese di novembre con prezzi a partire da 29.700 euro per la versione 1.5 TFSI 150 CV e da 31.900 euro per la variante 1.5 TFSI S tronic.