Vw lancia Caddy California, mini-camper full optional

Volkswagen alza il velo sul camper Caddy California.



Successore del vecchio Caddy Beach, questo mezzo da viaggio è dotato di tutti i consueti accessori da campeggio oltre all'ultima gamma di propulsori e tecnologia Volkswagen.



Il Volkswagen Caddy California si basa sulle stesse basi MQB del furgone Caddy di quinta generazione recentemente presentato.



Come tale, sarà offerto con la stessa gamma di motori: un'unità benzina a tre cilindri da 1,0 litri turbo da 114 CV e un diesel a quattro cilindri da 2,0 litri con 74 CV, 101 CV o 120 CV.



Dal lancio saranno disponibili solo le opzioni diesel entry-level e top di gamma, ma il resto della line-up probabilmente seguirà più avanti nel prossimo anno. All'esterno, il Mini-Camper sembra quasi identico al monovolume Volkswagen Caddy standard, mantenendo gli stessi cerchi in lega, fari a LED, luci posteriori verticali, mancorrenti sul tetto e tetto panoramico in vetro di 1,4 metri quadrati del modello per passeggeri.



Volkswagen ha sottoposto a una seria revisione l'abitacolo del Caddy California. La panca posteriore del monovolume standard è stata sostituita con un letto pieghevole lungo due metri e tutti i finestrini posteriori del furgone, compreso il tetto in vetro, sono stati dotati di tendine per evitare che il sole mattutino svegli gli occupanti.



Nella parte posteriore, la casa di Wolfsburg ha dotato un angolo cottura estraibile salvaspazio, che include un piano cottura a gas, un vassoio per le posate e un contenitore per cibo e utensili da cucina. Inoltre, poiché la cucina è montata sul retro del veicolo, il portellone del Caddy funge anche da paravento per fornire protezione dalla pioggia durante la cottura.



I clienti riceveranno anche le stesse sedie da campeggio pieghevoli e un tavolo uguali a quello del California più grande, oggetti che possono essere riposti in borse sotto il letto.



Volkswagen ha infine lanciato un nuovo sistema di tende modulari - progettato specificamente per il Caddy California - che può essere collegato alla parte posteriore del camper o utilizzato in modo indipendente. Con la tenda si ha la percezione di aumentare le dimensioni dello spazio abitativo del camper, consentendo spazio sufficiente per una famiglia di quattro persone.



Come il Caddy standard, il Mini-Camper avrà l'ultima configurazione di infotainment MIB3 di Volkswagen, che presenta uno schermo centrale che misura fino a 10 pollici di diametro.



Ci saranno anche una serie di attrezzature di sicurezza, come l'assistenza laterale, l'allarme di traffico trasversale posteriore e il sistema di assistenza al rimorchio di Volkswagen.