Stark Solutions realizza falso Cybertruck su base Ford

Sulle strade di Mostar, in Bosnia, circola da qualche giorno suscitando grande curiosità un mastodontico (e rarissimo) esemplare del pick-up Cybertruck che Tesla sta lanciando negli Stati Uniti. Non si tratta però di una fase di collaudo, né della anomala trasferta di uno dei pochi esemplari già costruiti. E lo si capisce subito dal rombo - quello di un poderoso V8 a benzina - che accompagna la circolazione del veicolo. A realizzare questo 'falso d'autore' è stato un imprenditore del settore IT del luogo, Igor Krezic, che per promuovere le attività della sua Stark Solutions ha fatto trasformare, in otto mesi di lavoro, un Ford Raptor F-150 in Cybertruck. A occuparsene uno dei suoi più stretti collaboratori, Mario Coric, che ha dichiarato alla stampa locale che la ''Stark Solutions sta ora cercando di far collaudare e omologare questa carrozzeria, ma l'operazione è ostacolata in Bosnia dalla linea spigolosa ispirata al Cybertruck'' perché questa forma è considerata poco sicura.