DS9, nel design convivono presente e passato

Per la DS9 la casa francese si affida anche al design storico del marchio. La vettura, con i suoi 4,93 metri di lunghezza che ne fanno la più imponente della famiglia, è stata per i designer il banco di prova per affiancare linee contemporanee e ispirazioni pescate a piene mani dal passato del brand. Contemporaneo è lo stile che si ispira alla sportività, sottolineata dal pronunciato abbassamento del tetto e dalla calandra su cui spicca la griglia impreziosita dal design a effetto diamantato tridimensionale.



L'ampio cofano mostra una complessa lavorazione Clous de Paris, dettaglio che porta per la prima volta la firma degli esclusivi interni DS Automobiles sull'esterno della vettura. La storia del brand, rivive invece grazie ai 'coni' presenti sulle estremità del tetto. Sono un retaggio del passato che viene rivisitato in chiave moderna, ospitando le luci laterali. La linea di DS9 si sviluppa dando l'impressione che il lunotto scivoli sul bagagliaio senza interruzioni. Anche le maniglie a scomparsa supportano questa illusione, integrandosi nelle portiere.



L'effetto è completato dal tetto a due colori. Il bagagliaio accenna un tocco di sportività ulteriore, proiettandosi come spoiler per accentuare il profilo aerodinamico, mentre l'ampio paraurti si integra totalmente nella carrozzeria fino ai parafanghi. Una soluzione che permette ai fari, cesellati con effetto a scaglie, di emergere grazie al contrasto dal risultato tridimensionale. La sottile terza luce di stop amplifica invece la presenza del lunotto posteriore, mentre ai lati i fari presentano due inserti cromati nella zona inferiore che sono un tributo agli elementi grafici della carrozzeria francese degli anni Trenti.