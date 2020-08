Vw Golf eTSi, eHybrid, GTE: novità elettrificate d'autunno

Dopo il lancio della sua prima elettrica ID.3, e quello imminente del crossover ID.4, Volkswagen ai prepara a intensificare la sua offensiva 'green' ibrida attraverso cinque versioni ibride della Golf 8 che verranno commercializzare entro novembre. In particolare questo popolare modello sarà disponibile in tre varianti mild hybrid (MHEV) e due ibride plug-in (PHEV). Di grande interesse per il mercato italiano - per il conveniente rapporto tra prezzo/costi di esercizio/rispetto ambientale - la nuova Golf 1.0 eTSI da 110 Cv con il suo sistema mild hybrid 48 Volt sarà la grande protagonista di questa strategia, affiancando la più prestazionale Golf 1.5 eTSI da 150 Cv, già sul mercato, e una ulteriore variante eTSI che debutterà entro il 2020. Proposte negli allestimenti Life, Style e R-Line, le Golf MHEV sono dotate di serie di cambio DSG a doppia frizione con 7 rapporti, per consentire uno sfruttamento ottimale delle caratteristiche del sistema a 48 Volt che a fronte del miglioramento dello scatto e in generale della dinamica di marcia permette di risparmiare fino a 0,4 l/100 km di carburante. Arrivano anche due nuove Golf ibride plug-in, denominate rispettivamente eHybride GTE, che rispetto alla precedente generazione Mk7 sono dotate di una batteria agli ioni di Litio con una capacità energetica accresciuta del 50% a 13 kWh.

Queste due varianti PHEV sono caratterizzate da prestazioni sportive, in quanto la potenza di sistema arriva a 204 Cv per la Golf eHybrid e a 245 Cv per la Golf GTE. In dettaglio la nuova eHybrid, che viene proposta unicamente nell'elegante equipaggiamento Style perché combina prestazioni e confort, è omologata con un consumo di soli 11,0 kWh/100 km (NEDC) ed offre - combinando motore a benzina e unità elettrica - un'autonomia combinata (NEDC) di 870 km. Sfruttando invece la sola batteria da 13 kWh si possono proporre in modalità 100% elettrica fino a 80 chilometri. Da un confronto tra la nuova Golf eHybrid e la Golf GTE di vecchia generazione - due modelli esattamente con la stessa potenza di 204 Cv - si rileva un risparmio di 0,7 l/100 km nel consumo di carburante e di 1,1 kWh/100 km in quello energetico. Anche l'autonomia è stata notevolmente migliorata visto che quella elettrica era di 47 chilometri e quella complessiva arrivava a 760 km.La nuova Golf GTE è stata invece progettata per gli amanti delle prestazioni sportive e la fusione tra unità elettrica e motore turbo benzina raggiunge quindi lo stesso livello di potenza dell'attuale Golf GTI. In base alle omologazione NEDC a Golf GTE può muoversi con energia 100% elettrica fino a 62 km con un consumo energetico di 12,4 kWh mentre l'autonomia combinata è di 745 km.