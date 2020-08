Peugeot, nuovo e-Boxer, 'green' e per tutti i professionisti

Dopo aver raggiunto nel 2019 un livello record di vendite di veicoli commerciali, grazie ai quasi 274.000 esemplari consegnati, il marchio Peugeot sta intensificando la sua offensiva in questo mercato e sta aggiungendo una nuova tappa all'elettrificazione complessiva della propria gamma. Oltre a nuovo e-Expert, Peugeot presenta anche l'e-Boxer, versione 100% elettrica, esempio perfetto della vasta offerta della casa nel mercato dei veicoli commerciali.



Forte del successo commerciale ottenuto dalle varie generazioni, con oltre 1.250.000 veicoli prodotti e venduti in 110 paesi dal suo lancio avvenuto nel 1994, Peugeot Boxer si presenta con una nuova gamma di versioni elettriche. Nuovo e-Boxer vanta due differenti livelli di autonomia, fino a 340 km nel ciclo di omologazione WLTP (in corso di omologazione), due capacità della batteria (37 kWh e 70 kWh) ed è disponibile in 4 lunghezze e 3 altezze diverse, tutto per un carico utile fino a 1890 kg (a seconda della versione) ed un volume di carico identico alla versione a combustione interna, fino a 17 metri cubi. Peugeot e-Boxer è in grado di soddisfare le esigenze di tutti: artigiani (specialisti nel settore edile, idraulico ed elettrico...), come un vero e proprio partner quotidiano, aziende interessate alla loro immagine rispettosa dell'ambiente (consegne…); amministrazioni (ospedali, comuni, etc.) che cercano un veicolo a emissioni zero per il trasporto di merci da un posto all'altro.Basato su 3 diverse lunghezze di passo (3 m, 3,45 me 4,04 m), le versioni furgonate sono disponibili in 4 lunghezze (L1, L2, L3 e L4) e 3 altezze (H1, H2 e H3), per un totale di 5 diverse combinazioni di volume che vanno da 8 a 17 mü di capacità di carico e con una portata fino a 1890 kg (a seconda della versione). Il veicolo è disponibile anche in altre versioni per soddisfare specifiche esigenze professionali, anche per esser destinato a specifici allestimenti: telaio cabina singola (L2, L3 e L4), telaio doppia cabina (L3), pianale cabinato (L3 e L4). Nuovo e-Boxer ha mantenuto il design possente, forte ed elegante. Lo sportellino per la ricarica (al posto dello sportellino del serbatoio del carburante) si trova sul lato sinistro vicino alla portiera del conducente.



All'interno, cruscotto funzionale e pratico è dotato di numerosi vani portaoggetti e di 3 pulsanti al posto del comando del cambio per selezionare la modalità di guida del veicolo: D, N e R. Uno specchietto retrovisore interno specifico con display integrato trasmette le informazioni sul funzionamento del veicolo. Nuovo e-Boxer adotta un motore 100% elettrico in grado di erogare una potenza massima di 90kW (122CV) e una coppia massima di 260 Nm disponibile immediatamente, per una prontezza istantanea, senza vibrazioni, rumori, cambi di marcia, odori e, ovviamente, senza emissioni di CO2. La trasmissione è dotata di un meccanismo di recupero dell'energia che viene attivato sia al rilascio del pedale dell'acceleratore che durante la frenata. La velocità massima è limitata a 110 km/h (e 90 km/h per le versioni da 4 tonnellate).A seconda delle esigenze, le capacità disponibili delle batterie agli ioni di litio sono di 37 kWh o 70 kWh.Le versioni L1 e L2 sono disponibili con la batteria da 37 kWh che permette un'autonomia fino a 200 km (valore in fase di omologazione) secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures). Le versioni L3 e L4 (così come il pianale cabinato L2) sono dotate di una batteria da 70 kWh con un'autonomia fino a 340 km (valore in fase di omologazione, secondo lo stesso protocollo). La ricarica è compatibile con prese di tipo 2 (per la ricarica in modalità 2 o modalità 3 con corrente alternata) e combo CCS 4 (per la ricarica rapida in modalità 4 con corrente continua).