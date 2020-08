Rolls-Royce Dawn Silver Bullet, passerella sul Lago di Garda

Rolls-Royce realizza i suoi gioielli su ruote a Goodwood, nella contea britannica del West Sussex. Ma per esaltare la bellezza delle lussuose automobili, costruite quasi sempre su specifiche richieste dei clienti, sceglie l'unicità e il fascino dei paesaggi italiani. Era già accaduto in passato. E accade in questi giorni per il reveal della Rolls-Royce Dawn Silver Bullet, una speciale roadster due posti che il Global Center of Luxury Manufacturing Excellence realizzerà in sole 50 unità partendo dalla Rolls-Royce Drophead a quattro posti. Per immortalare il primo esemplare uscito dall'atelier di Goodwood, la Casa britannica ha infatti scelto il Lago di Garda perché considerato - si legge nella nota stampa - ''l'habitat naturale su strade aperte''.

La Dawn Silver Bullet è stata fotografata in una serie di riprese in movimento e utilizzando anche i droni che ''hanno catturato l'auto sui tornanti di montagna e sulla strada costiera''. Rolls-Royce sottolinea anche che ''sotto il sole italiano, Dawn Silver Bullet è all'altezza del suo nome'' viaggiando con la velocità e la precisione che sono proprie, appunto, di un proiettile argenteo. Questo primo esemplare è caratterizzato da una finitura Silver Brewster ultra metallica, che riporta volutamente all'inizio del secolo scorso quando Rolls-Produceva epiche automobili per viaggi avvenutotisi, come le varie tourer Silver Dawn, Silver King, Silver Silence e Silver Spectre.



Annunciata all'inizio di quest'anno, la Dawn Silver Bullet si distingue - sugli sfondi del Lago di Garda ma anche il qualsiasi altra destinazione per viaggi vip dove verrà utilizzata - per lo speciale Aero Cowling con finitura in titanio che 'chiude' lo spazio alle spalle del pilota e del passeggero, esaltando l'esclusività di questa due posti perfetta - come si legge nella nota stampa - per offrire ''una sublime miscela di serenità e raffinatezza con un senso di libertà senza compromessi''. Così Ccome nel caso della Rolls-Royce Dawn da cui deriva, anche la Silver Bullet è spinta da un V12 turbo 6.6 da 563 Cv che le permette di accelerare nel massimo silenzio da 0 a 100 km/h in 5 secondi e di toccare una velocità massima autolimitata di 250 km/h.