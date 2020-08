Ford Transit, ecco versioni 'spinte' ispirate a rally WRC

Una serie di Ford Transit ispirata al mondo del rally. L'idea è quella nata in casa MS-RT, ovvero il progetto nato dalla collaborazione tra il campione WRC M-Sport Malcolm Wilson e l'azienda specializzata nella trasformazione di veicoli commerciali Van Sport. Il team si è specializzato da tempo nella modifica di furgoni Ford e qualche giorno fa ha annunciato che le sue conversioni ispirate ai rally dei furgoni Transit Custom e Transit Connect, saranno disponibili per alcuni mercati europei selezionati, vale a dire Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Romania e Regno Unito.

Ispirati alla Fiesta WRC del M-Sport Ford World Rally Team, i Transit sono sono stati abbinati a colori vivaci e ad un kit che permette una linea estetica generale più aggressiva, pur mantenendo tutte le funzionalità dei veicoli standard con una garanzia completa Ford. Oltre alla gamma standard, le versioni MS-RT di Transit Custom possono poi anche essere rifinite in qualsiasi colore dalla gamma Ford Special Vehicle Operations. La passione nel Regno Unito per i furgoni Ford in chiave 'veloce' risale agli anni Settanta, in particolare a partire dalla presentazione nel 1971 sul circuito di Brands Hatch dove Ford presentò il suo primo Supervan promozionale, una Mark 1 Transit costruito su un telaio GT40 e con un V8 da 400 cavalli sotto il cofano. Nel 1984, Ford replicò con il Supervan 2, carrozzeria in fibra di vetro su una Ford C100 Group C motorizzata con una Cosworth DFL. Supervan 3 è invece arrivato nel 1994 con un nuovo motore Cosworth HB. L'attuale Transit Custom firmato MS-RT dispone di 185 cavalli, da gestire con un cambio manuale o automatico a sei marce. C'è poi anche il più piccolo MS-RT Transit Connect, con il suo diesel Ecoblue da 1,5 litri e con 120 cavalli. A sottolineare la linea sportiva dei due veicoli contribuiscono anche i cerchi in lega OZ Racing, scelti anche per ridurre il peso complessivo.