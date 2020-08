Ford Kuga, il suv ibrido plug-in risparmioso e tecnologico

Il nome esprime un suono breve, compatto e deciso, dalle sillabe simmetriche e capace di evocare un comportamento agile, a tratti aggressivo. Caratteristiche che definiscono bene la nuova Kuga e forse non è un caso che in bosniaco il termine significa peste. Una sorta di 'piccola peste', scattante su strada, nonostante le dimensioni da suv medio. La terza generazione della vettura dell'Ovale Blu porta in dote novità assolute che la collocano al vertice della strategia di elettrificazione di Ford. Non a caso, infatti, arriva sul mercato proponendosi con tre varianti ibride differenti, a seconda delle esigenze dei clienti, mild-hybrid, hybrid e plug-in hybrid. In vendita ad un prezzo d'attacco di 28.750 euro, nuova Kuga è disponibile nelle versioni Titanium, St-Line X e Vignale, abbinabili ad una serie di pacchetti per la sicurezza (Co Pilot Pack), la tecnologia (Technology Pack), gli equipaggiamenti per l'inverno (Winter Pack) e gli accessori per accentuare la sportività del suv (Sport Pack St Line). Esteticamente la nuova generazione si ispira alle linee della Focus, con cui condivide la piattaforma: le linee taglienti e gli spigoli lasciano spazio a una silhouette morbida e fluida, capace di ricreare un gioco di forme sinuoso e accattivante, tipico delle berline.

La nuova piattaforma globale Ford, permette, inoltre, di ridurre il peso fino a 80 kg rispetto alla generazione precedente. Grazie a nuove funzionalità della FordPass App e del modem integrato FordPass Connect,l'esperienza di possesso per i clienti di Kuga plug-in hybrid sarà ancora più connessa. La gamma di propulsori ibridi comprende le versioni Kuga plug-in hybrid, Kuga EcoBlue hybrid (mild-hybrid) e Kuga hybrid, oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti.

In particolare, la plug-in hybrid è disponibile fin dal lancio e grazie alla struttura split-power che combina un motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh produce 225 CV in grado di garantire 72km NEDC (56km WLTP) di autonomia in modalità elettrica, consumi da 1.2 l/ 100 km ed emissioni di CO2 da 26 g/km NEDC (da 1.4 l/100 km e da 32 g/km WLTP). La batteria può essere caricata utilizzando una presa montata sul parafango anteriore oppure mentre l'auto è in movimento, utilizzando la tecnologia di ricarica rigenerativa, che cattura l'energia cinetica normalmente persa durante la frenata.Gli interni sono curati e la tecnologia facile e immediata, grazie alla terza generazione del Sync che vanta un software semplice e facilmente leggibile. La versione in prova ibrida plug in abbinata ad un benzina 4 cilindri 2.5 da 225 cv (circa 38mila euro a listino) riesce a destreggiarsi facilmente nel traffico cittadino (mantenendo un consumo medio di 3,4 litri per 100 km) ed è adatta, anche grazie ai numerosi sistemi di assistenza al guidatore, ai lunghi viaggi in autostrada (dove il consumo è di circa 8,3 litri per 100 km per una media generale di 5,5/100 km).

Le modalità di guida consentono di 'conservare' la batteria e di poterla utilizzare quando si ritiene necessario mentre sul cambio automatico, la modalità 'L' permette di aumentare la frenata rigenerativa per un'autonomia complessiva in full electric di circa 45 km. Tra le chicche a bordo sicuramente l'apertura hands free del bagagliaio - un must per la Kuga - anche se questo non è il migliore della sua categoria (arriva fino a 1.481 litri quello della plug in). Utile lo spostamento del divano posteriore in avanti per avere una maggiore capacità di stivaggio nel bagagliaio. Lo sterzo è bilanciato e la visibilità buona, insomma, un salotto su quattro ruote capace di cullare guidatore e passeggeri nei loro viaggi, sia per le brevi che per le lunghe percorrenze.