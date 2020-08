Ford GT Heritage Edition, omaggio a Daytona 1966

Una 'Heritage Edition' per la Ford GT che ricorda la 24 ore di Daytona del 1966. Il modello è stato presentato da Ford Performance in occasione della Petersen Car Week 2020, messa in onda sul canale Youtube della casa d'aste.

Il modello Heritage dell'unica supercar americana vincitrice a Le Mans e, in aggiunta, potrà contare su di un nuovo pacchetto Studio Collection che offre ancora più esclusività e miglioramenti di design. "Per questa Heritage Edition - ha detto Mike Severson, Ford GT program manager - il team Ford Performance è andato più a fondo nella storia della Ford GT e ha realizzato un modello in edizione limitata che onora stilisticamente il 55º anniversario della 24 Ore di Daytona, gara di endurance che alla fine avrebbe portato ai nostri successi a Le Mans. Inoltre la Ford GT Studio Collection offre un altro nuovo modo per gli appassionati di GT di personalizzare le loro supercar". Il modello e la gara a cui fa riferimento la nuova GT, sono quelli raccontati anche nel film del 2019 'Ford v Ferrari'. Ispirata all'esterno bianco, nero e rosso della Ford GT40 MK II da corsa vincitrice di gare di endurance del 1966, la nuova Ford GT Heritage Edition 2021 presenta la vernice esterna Frozen White con cappuccio in fibra di carbonio a vista. Race Red sono invece gli accenti sulla fascia anteriore e sul bordo del tetto. Uniche sono le grafiche Ford sui pannelli posteriori inferiori, così come le ruote in alluminio forgiato Heritage Gold da 20 pollici, abbinate a pinze freno monoblocco Brembo laccate di rosso che completano la nuova livrea esterna.