Dodge Challenger, c'è prezzo per Srt Super Stock

Il prezzo è servito per la nuova Dodge Challenger Srt Super Stock 2020. Se qualche settimana fa Dodge ha presentato l'attuale muscle car più veloce e potente del mondo, programmata per essere messa in vendita entro la fine dell'anno negli Stati Uniti, per la coupé ad alte prestazioni è stato svelato anche il prezzo con il quale verrà proposta sul mercato, ovvero a partire da 79.595 dollari (67.359 euro). In dollari, sono tremila in più rispetto alla Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody, sulla quale la versione Super Stock è tecnicamente basata, salvo alcune modifiche a cominciare dalle sospensioni sportive a smorzamento adattivo e altre parti riviste.

Il pacchetto include anche un impianto frenante Brembo e dei cerchi da 18″ avvolti in pneumatici Nitto sviluppati appositamente per le drag race. Il cambiamento più notevole presente sulla Challenger SRT Super Stock è la potenza erogata dal motore V8 sovralimentato da 6.2 litri, per un totale di 818 CV e 959 Nm di coppia massima, che si traducono in 10 CV in più rispetto alla Hellcat Redeye e 33 CV in meno della Demon, la versione più estrema della supercar a stelle e strisce. Il prestante otto cilindri è collegato a una trasmissione automatica a 8 rapporti e consente alla muscle car di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,25 secondi. La vettura è in grado anche di completare il quarto di miglio in 10,5 secondi a una velocità di 211 km/h e inoltre è capace di raggiungere una velocità massima di 270 km/h.