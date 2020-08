Xiaomi Ninebot Lamborghini Edition, l'Huracan dei go-kart

Davvero un bel regalo quello che Xiaomi, il colosso cinese dell'elettronica, si è fatto per festeggiare i suoi primi 10 anni. Ma è anche un bel regalo, oltretutto ad un prezzo abbordabile (circa 1.200 euro) che viene fatto agli appassionati dei motori e della velocità, al momento solo cinesi. E' quello che alcuni media specializzati hanno già definito l'Huracan dei go-kart, visto che la nuova edizione speciale del Ninebot GoKart Pro (venduto in Usa con il marchio Segway) è dedicata alla Lamborghini, che ha collaborato con Xiaomi non solo per intervenire sul look di questo piccolo bolide a trazione elettrica, ma anche concesso di riprodurre il tipico Giallo Orion delle supercar di Sant'Agata Bolognese e perfino il sound (che viene generato elettronicamente) del poderoso V10.



Il nuovo Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition è naturalmente destinato all'uso in aree private, in pista e soprattutto nei kartodromi al coperto, dove grazie alla batteria da 0,432 kWh può percorrere 62 giri da 400 metri ciascuno, che corrispondono ad una autonomia di circa 25 km. Questa versione 'Lamborghini' è leggermente già veloce del precedente Ninebot GoKart Pro, e corrisponde a più di 40 km/h sicuramente emozionale vista la leggerezza del veicolo, la potenza (2,4 kW) e la sua manovrabilità. Si tratta, va ricordato, di una via di mezzo tra il giocattolo ed il kart elettrico professionale, adatto sostanzialmente ai più piccoli - è noto che quasi tutti i campioni del volante, Hamilton compreso, hanno fatto le loro esperienze con questi mezzi - come 'scuola' per passare a kart elettrici più potenti e poi a quelli con motore termico. Ma come dimostrano le immagini diffuse dalla stessa Xiaomi e come si legge nel comunicato stampa, il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition può essere utilizzato anche da adulti con peso fino a 100 kg. Altre novità, rispetto all'edizione non griffata, sono l'alettone anteriore flessibile, i pedali in alluminio, l'illuminazione con fari a Led 'Ice Lake Blue' per una migliore visibilità notturna e i pneumatici specifici che facilitano il drift.