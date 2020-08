Jeep Grand Wagoneer, arriverà prossimamente il suv di lusso

Il messaggio scelto da FCA US per anticipare il prossimo debutto della Jeep Grand Wagoneer non poteva essere più sintetico: coming soon, un termine in uso soprattutto nel mondo del cinema e che da noi suona come 'prossimamente'. Diffuse il giorno di Ferragosto, due immagini ufficiali accompagnano questo comunicato-non comunicato, e sono più eloquenti di una scarna informazione scritta. Sono un primo piano, volutamente tagliato, della scritta Grand Wagoneer, accompagnata da una targhetta metallica che riproduce la bandiera a Stelle e Strisce degli Usa (a sottolineare che si tratta di un prodotto 100% locale). E un altro close up, questa volta dedicato al pulsante - ben rifinito e racchiuso all'interno di un comando a rotazione per altre funzioni - per avvio e spegnimento del motore.



Questo annuncio conferma quanto era stato già anticipato da FCA nella conferenza per gli analisti del febbraio 2020, in cui era stato dettagliato il piano degli investimenti negli Stati Uniti per la marca Jeep. In quella occasione erano stati citati i nuovi modelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer che, a fronte di un investimento da 1,5 miliardi di dollari nello stabilimento Warren Truck vi verranno prodotti, incluse le versioni elettrificate di entrambe, a partire dal 2021.



Al riguardo va ricordato che nella gamma Jeep il brand Wagoneer ha identificato per molti anni i modelli top, caratterizzato dalle tradizionali fiancate in finto legno (a richiamare il mondo delle carrozzerie Woody) e da dotazioni di lusso. La prima Jeep Wagoneer, su base SJ, venne presentata nel 1962 (quindi otto anni prima della Range Rover) e venne prodotta fino al 1983, utilizzando motori di elevata cilindrata - fra 4,2 e 6,6 litri - a cui fu seguita nel 1984, e fino al 1991, dalla Wagoneer XJ e dalla inedita Grand Wagoneer SJ. Nel 1993 (e solo per un anno) la Grand Wagoneer, con i classici pannelli di finto legno, venne riproposta come ZJ, adottando in questo caso un V8 5.2 da 235 Cv. Nel caso della nuova Jeep Grand Wagoneer- un modello che dovrebbe condividere la piattaforma del rinnovato Ram 1500 - la gammapropulsori dovrebbe comprendere il V6 3.6 in variante eTorque e ilV8 5.7 a cui seguirà in un secondo tempo anche una versione ibrida plug-in, che potrebbe veder scendere la cilindrata . Visto il successo in Usa del V6 3.0 EcoDiesel nato in Italia alla VM, già presente su Ram e su Jeep Gladiator, non è escluso che FCA decida di completare la gamma di Grand Wagoneer con un motore a gasolio di ultima generazione, ideale anche per il mercato italiano. In attesa di altre probabili anticipazioni, per quanto riguarda il look del nuovo suv di lusso della marca Jeep non resta che immaginare una parentela con il concept Yuntu - un sette posti ibrido plug-inche era stato svelato nel 2017 al Salone di Shanghai - in quanto proprio la Cina assieme agli Stati Uniti sarà lo sbocco commerciale più importante per Grand Wagoneer.