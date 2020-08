Audi RSQ8-R, 740 CV dopo la 'cura' ABT Sportsline

Si conferma lo stretto legame tra il marchio di tuning ABT Sportsline e Audi, con un nuovo modello dalle prestazioni 'esagerate'. I tecnici di ABT, che il prossimo anno festeggerà anche i suoi 125 anni di attività, hanno infatti messo nuovamente le loro mani su un modello della casa dei quattro anelli, nello specifico una RS Q8, per realizzare un nuovo e potentissimo modello che ha preso il nome di RS Q8-R. Se in passato l'azienda di tuning si era già cimentata sul medesimo modello facendole raggiungere una potenza di 700 CV (e 800 Nm di coppia), questa volta l'obiettivo, poi raggiunto, che in casa ABT si erano prefissi era di superarsi, sistemando sotto al cofano della RS Q8 un propulsore questa volta capace di 740 CV e 920 Nm di coppia, ottenuti grazie alla cooperazione tra la tecnologia firmata ABT e un intercooler appositamente progettato. Messa su strada, o meglio su pista, il modello Audi così preparato è in grado di raggiungere la velocità di 315 Km/h. Rivisti per l'occasione anche numerosi dettagli esterni che rendono la RS Q8-R una sportiva ancora più aggressiva già ad un primo compo d'occhio. Tra le novità più evidenti ci sono i dettagli in fibra di carbonio del pacchetto 'Aero', adottati per impreziosire le prese d'aria e la griglia, che così danno l'impressione di essere più grandi, anche se in realtà mantengono le stesse dimensioni del modello di serie. Hanno la stessa misura di 23'' anche i cerchi in lega con un disegno specifico, mentre gli scarichi sono sdobbiati con due terminali da 102 cm ciascuno ai lati. Più aggressiva e sportiva, la RS Q8 secondo ABT lo è anche all'interno grazie ad una serie di modifiche pensate in linea con il carattere generale dell'auto.



I sedili sono infatti di tipo sportivo e realizzati in pelle, così come sportivo è il nuovo volante con inserti in fibra di carbonio e Alcantara. La fibra di carbonio è stata utilizzata anche per gli inserti sulla plancia, sul tunnel centrale e per le base dei sedili. Una targhetta riporta inoltre il numero progressivo del modello, realizzato ovviamente in edizione limitata di 125 esemplari. Il prezzo, per ora, non è ancora stato reso noto.