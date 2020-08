Ram 1500 TRX, FCA annuncia in Usa un super pick-up 700 Cv

ROMA - Con un video teaser in cui la polvere sollevata e il rombo del motore lasciano immaginare prestazioni fuori dalla norma per un pick-up 4x4 di grande serie, Ram - il marchio di FCA US dedicato alla gamma dei light truck e dei veicoli commerciali - anticipa i contenuti del lancio del 1500 TRX, in programma per il prossimo 17 agosto. Derivato dal concept Ram TRX Rebel, che era stato presentato nel 2016, questo inedito modello aveva ottenuto la luce verde per la produzione già nell'ottobre del 2019 ma i rallentamenti e poi i blocchi legati alla pandemia da Covid-19 hanno di fatto ritardato un lancio attesissimo dagli appassionati nordamericani. Se le voci verranno confermate, quello che verrà presentato fra 5 giorni sarà il pick-up più potente e performante del mercato, con una potenza - si parla di oltre 700 Cv, ben oltre i 575 del concept di 4 anni fa - che ne farà una sorta di Ferrari del settore.



Cuore del nuovo 1500 TRX è il collaudato e apprezzato V8 Hellcat con sovralimentazione, già utilizzato da FCA per la Dodge Charger Hellcat, la Dodge Challenger Hellcat e la Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Proprio come nele auto delle serie SRT anche Ram 1550 TRX dovrebbe proporre un abitacolo particolarmente rifinito ed equipaggiato, compreso un sistema per il controllo video a 360 gradi attorno al veicolo, un grande display U Connect da 12 pollici e un impianto sound di altissima qualità.A livello meccanico la grande potenza del V8 sovralimentato dovrebbe essere scaricata a terra da un sistema di trazione 4x4 adeguato (anche sulla base delle esperienze fatte con la Jeep Grand Cherokee Trackhawk) e una trasmissione automatica a 8 rapporti.