Kia presenta Sonet, suv compatto su misura per mercato India

Anticipato dal concept Sonet al Delhi Auto Expo nello scorso febbraio il nuovo suv compatto Kia Sonet rappresenta assieme all'altro modello Seltos la pietra angolare dell'offensiva della Casa sudcoreana nell'importante mercato dell'India. A questo scopo è stato sviluppato da zero - per stabilire nuovi parametri di riferimento in termini di design, tecnologia, dinamica e sicurezza - e viene prodotto nel moderno stabilimento di Kia ad Anantapur, nell'Andhra Pradesh. ''Kia Motors continua ad essere riconosciuta a livello globale attraverso prodotti che offrono un design raffinato e una qualità di prima classe e naturalmente grazie alla filosofia The Power to Surprise - ha affermato Ho Sung Song, presidente e CEO di Kia Motors Corporation - Tutto ciò che riguarda il nuovissima Sonet è unicamente Kia e sicuramente delizierà sia i conducenti che i passeggeri. Con il suo linguaggio di design aggressivo e moderno, caratteristiche dinamiche che lo rendono divertente da guidare e le ultime funzionalità high-tech della Casa, Sonet mette un punto esclamativo sulla nostra ambizione di rendere Kia il marchio preferito, soprattutto tra i consumatori millennial e Gen Z. Il Sonet soddisfa una necessità nel crescente mercato dei suv, in India e non solo, e attirerà un numero più ampio di consumatori verso il marchio Kia''. Kia Sonet sarà offerto con diverse opzioni di motore - per soddisfare praticamente tutti i requisiti in questo segmento - cioè con due propulsori a benzina (il versatile Smartstream 1,2 litri a 4 cilindri e il potente turbo a iniezione diretta 1.0 T-GDi ma anche un con efficiente diesel CRDi da 1,5 litri. Disponibili in totale cinque trasmissioni, tra cui quelli manuali a 5 e 6 rapporti, un cambio automatico DCT a sette rapporti e il rivoluzionario cambio manuale intelligente Smartstream a sei rapporti (iMT) di Kia. Quest'ultimo rappresenta una svolta tecnologica in quanto offre una guida rilassata grazie all'assenza del pedale della frizione. Per la prima volta in questo segmento, Sonet offre anche il suo motore diesel da 1,5 litri con cambio automatico a sei rapporti. Dinamica di marcia e assetto delle sospensioni di Sonet sono stati messi a punto dagli ingegneri Kia per abbinarsi al suo design esuberante e all'immagine sportiva e giovanile del marchio. In particolare Sonet sarà offerto con un doppio assetto, un quanto oltre a quello standard verrà proposto l'assetto sportivo GT-Line.