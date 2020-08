Toyota celebra 40 anni di Camry con Black edition

Toyota celebra i 40 anni di Camry con il modello Black Edition in Giappone. La Toyota Camry Black Edition sfoggia un aspetto esterno più scuro combinato con caratteristiche sportive e interni più esclusivi. I clienti possono scegliere tra tre colori di carrozzeria: Precious Black Pearl, Platinum White Pearl Mica ed Emotional Red. Le vernici bianche e rosse sono disponibili anche in un look bicolore con tetto Attitude Black Mica.La Camry Black Edition sfoggia poi cerchi in alluminio da 18 pollici neri, modanature della griglia anteriore inferiore 'fumé' e decorazioni per l'estensione del fumo per i fari e le luci posteriori.All'interno, la JDM Toyota Camry Black Edition presenta interni in pelle rossa o nera standard con sedili anteriori riscaldati e regolazione della potenza per il passeggero anteriore. La pelle si trova sui sedili, sul cruscotto, sul bracciolo centrale e sui pannelli delle portiere, creando un ambiente vivace.Oltre a queste modifiche stilistiche esclusive della Black Edition, Toyota ha anche migliorato i sistemi di assistenza alla guida della gamma Camry. Il Blind Spot Monitor e il Rear Auto Traffic Traffic Brake sono ora di serie su tutti i modelli, così come il sistema di parcheggio Parking Brake. Nulla cambia sotto il cofano, con la Camry Black Edition con lo stesso propulsore ibrido da 2,5 litri THS II da 178 CV (176 CV) dei modelli inferiori. I prezzi partono da 4.208.000 yen (39.790 dollari) per il modello 2WD e 4.406.000 yen (41.660 dollari) per la variante E-Four.