Maruti Suzuki S-Cross Petrol, salto di qualità per l'India

ROMA - Riflettori puntati in India su Maruti Suzuki, il brand più venduto nel Paese, e in particolare sul debutto della nuova versione della S-Cross Petrol che propone il motore a benzina BS6 serie K da 1,5 litri da 103 Cv messo a punto per rispondere alle nuove norme sulle emissioni Barat Stage VI entrate in vigore lo scorso primo aprile. S-Cross Petrol porta sul mercato indiano anche la soluzione mild hybrid già nota e apprezzata in Italia ed offre per la prima volta anche una variante con cambio automatico a 4 rapporti. .''S-Cross occupa una posizione insostituibile nel nostro portafoglio di prodotti - ha dichiarato Kenuti Ayukawa, Ceo di Maruti Suzuki India Limited - un modello che è apprezzato per il suo design esterni, per gli interni eleganti e per la forte presenza su strada. Il nuovissimo S-Cross con motore a benzina da 1,5 litri anche in variante automatica offrirà ai clienti una piacevole esperienza''. Con il debutto di questo nuovo modello, strettamente imparentato con quello già presente anche in Europa, gli automobilisti indiani potranno godere, ad un prezzo accessibile, di un livello di finiture ed equipaggiamenti inconsueto, come dimostrano la presenza del controllo della velocità di crociera, del fari diurni a Led, dei tergicristallo sensibili automaticamente alla pioggia, dell'accensione crepuscolare dei fari, dei sensori di parcheggio per la retromarcia completati da videocamera.

Nel nuovo Suzuki S-Cross Petrol l'avanzato sistema di infotainment con Smart Play Studio è stato ulteriormente rinnovato con la connettività con lo smartphone, il touchscreen capacitivo da 7 pollici e il sistema di navigazione di ultima generazione.