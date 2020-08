VW, Caddy si trasforma in un mini camper: reveal a settembre

In gamma dal 2005, la versione camper di Vw Caddy denominata Caddy Beach, in vista di un sostanzioso restyling, si trasforma prendendo le sembianze - e anche il nome - di mini camper. La nuova versione - così come precisa il sito Carscoops - sarà svelata agli inizi di settembre e si collocherà nella gamma, appena al di sotto ai fratelli maggiori California e Grand California.



Stile e tecnologia si accompagneranno ad una buona dose di comfort, nonostante le dimensioni compatte assicurando massimo relax per i lunghi viaggi. Ispirato ai due camper più grandi, il nuovo Caddy avrà a disposizione un letto lungo quasi 2 metri con molle a disco per un maggiore comfort durante il sonno. L'interno sfoggia un tetto panoramico in vetro di 1,4 metri quadrati, che può essere oscurato, come tutte le finestre, in base alle esigenze dei passeggeri. Le sedie da campeggio e il tavolo dei modelli californiani saranno riposti nella parte posteriore, così come una serie di soluzioni pensate per i viaggiatori.



Non mancheranno a bordo i dispositivi di sicurezza tra cui il Travel Assist, che consente la guida assistita per la prima volta in un veicolo commerciale Volkswagen, il Trailer Assist, il Side Assist e il Rear Traffic Alert.



La gamma di motori comprenderà diversi diesel TDI, meno inquinanti e con potenze comprese tra 75 CV e 120 CV. Sarà inoltre disponibile un motore a benzina turbo, con 116 CV di potenza.