Mustang Shelby GT ancora più esclusive con Signature Edition

Shelby American, l'azienda di LAS Vegas fondata dal celebre pilota Carroll Shelby, e che fabbrica e commercializza modelli iconici come la continuazione ufficiale della Cobra e la Daytona Coupe, ha annunciato il debutto della serie speciale Signature Edition per la Shelby GT500 appena presentata e per la Shelby GT350 che era stata lanciata nel 2015. Entrambe derivate dalla Ford Mustang le nuove Signature Edition - che saranno prodotte in soli 100 esemplari in ognuna delle due versioni - saranno caratterizzate da interventi sullo stile, sulle prestazioni e sugli elementi (compreso l'ingresso l'ingresso nel Team Shelby) che ne fanno due tra le sportive made in Usa più esclusive. In particolare la Ford Shelby GT500SE metterà a disposizione una variante rielaborata del V8 da 5,2 litri capace di erogare 800 Cv.''Ford Shelby GT350 e Shelby GT500 sono auto sportive globali con prestazioni spettacolari - ha affermato Gary Patterson, presidente di Shelby American - e i nostri pacchetti Signature Edition in edizione limitata sono stati studiati per offrire una versione ancora più aggressiva, raffinata ed esclusiva di queste due auto''. In particolare la Shelby GT 500 SE 2020 offre un incremento di potenza pari a 40 Cv, un cofano in fibra di carbonio, nuove ruote con nuovi pneumatici e un tuning specifico delle sospensioni, oltre a una personalizzazione specifica degli interni e della carrozzeria.



Shelby American offrirà inoltre un incentivo denominato First 15 - e che include vantaggi speciali - se l'ordine arriverà da cui è già proprietario di una Shelby GT500 o una Shelby GT350 entro il 14 agosto 2020. ''Come uno dei primi 15 - si legge nella nota dell'azienda - il proprietario sarà invitato a una festa speciale organizzata a Las Vegas, riceverà una foto autografata della propria auto e sarà ospitato per una notte al D Las Vegas Casino and Hotel per visitare la fabbrica della Shelby American''.